코로나 새 변이 ‘BA3.2’ 확산…질병청 “현재 백신 유효”

“과도한 우려 불필요…고령층은 백신 접종 권고”

이미지 확대 백신 수량 확인하는 광주 북구보건소 지난해 10월 29일 오전 광주 북구 보건소에서 직원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신과 독감 백신 수량을 확인하고 있다. 광주 북구 제공 닫기 이미지 확대 보기 백신 수량 확인하는 광주 북구보건소 지난해 10월 29일 오전 광주 북구 보건소에서 직원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신과 독감 백신 수량을 확인하고 있다. 광주 북구 제공

이미지 확대 코로나·독감 동시접종 시작 2주 만에 ‘품절 사태’ 지난해 10월 29일 서울 시내 한 이비인후과 의원에 코로나19 백신과 독감 백신이 놓여있다. 노인 등을 대상으로 한 코로나19·독감(인플루엔자) 백신 동시 접종이 시작된 지 2주도 채 지나지 않아 서울 등 일부 의료지역에서 코로나19 백신 부족 현상이 나타나고 있다. 여기에 최근 독감 유행주의보가 발령되면서 ‘트윈데믹(코로나19와 독감의 동시 유행)’ 우려가 커지고 있어 고령층을 중심으로 신속한 예방접종이 필요하다는 지적이 나온다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 코로나·독감 동시접종 시작 2주 만에 ‘품절 사태’ 지난해 10월 29일 서울 시내 한 이비인후과 의원에 코로나19 백신과 독감 백신이 놓여있다. 노인 등을 대상으로 한 코로나19·독감(인플루엔자) 백신 동시 접종이 시작된 지 2주도 채 지나지 않아 서울 등 일부 의료지역에서 코로나19 백신 부족 현상이 나타나고 있다. 여기에 최근 독감 유행주의보가 발령되면서 ‘트윈데믹(코로나19와 독감의 동시 유행)’ 우려가 커지고 있어 고령층을 중심으로 신속한 예방접종이 필요하다는 지적이 나온다. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

새로운 코로나19 바이러스 변이가 확산하고 있다는 우려가 커지자 방역당국이 현재 접종 중인 백신의 효과가 유효하다며 과도하게 우려할 필요가 없다고 밝혔다.질병관리청은 17일 코로나19 ‘BA3.2’ 변이와 관련, 세계보건기구(WHO)의 평가를 인용해 이렇게 발표했다.질병청 관계자는 “WHO에서도 BA3.2 변이에 대해 중증도 변화는 크게 없고 여전히 현재 사용 중인 백신이 유효하다고 평가하고 있다”며 “현 상황에서 과도한 우려는 불필요하나 고령층의 경우 감염 시 중증으로 악화할 위험이 있어 백신 접종을 권고한다”고 밝혔다.현재 우려를 사고 있는 BA3.2 변이의 점유율은 23.1%로 세 번째다. 지난달 기준 코로나19 변이 점유율은 PQ2(34.6%), NB1.8.1(34.6%), BA3.2(23.1%), XFG(3.8%) 순이었다.질병청에 따르면 코로나19 오미크론 바이러스 아형의 하나인 ‘BA3’는 2022년 초에 잠시 나왔다 사라진 후 2024년 11월 남아프리카공화국에서 BA3의 하위 변이인 BA3.2로 처음 출현했다. 해당 변이가 최근 유행하는 바이러스 및 접종 중인 백신(LP.8.1)과는 유전적으로 일부 차이가 있어 감염자가 늘어날 수는 있으나, WHO에서도 해당 변이가 중증도를 크게 높이는 것으로 평가하지 않고 있다고 질병청은 전했다.다만 국내에서도 BA3.2 증가와 함께 코로나19 감염이 늘어날 수 있는 만큼 상황을 면밀히 모니터링하겠다는 입장이다. 올해 15주차(이달 5~11일) 의원급 의료기관을 찾은 호흡기 감염병 의심 환자 검체 중 코로나19 바이러스 검출률은 6.3%로, 직전 주 4.7%보다 소폭 늘었다.앞서 질병청은 65세 이상 노인, 면역저하자 등 고위험군을 대상으로 하는 코로나19 예방접종 기간을 오는 6월 30일까지로 연장했다.