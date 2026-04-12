[속보] 트럼프 “호르무즈 봉쇄 시작”…모든 선박 차단 지시

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 카세야센터에서 열린 UFC 327 경기를 지켜보고 있다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 카세야센터에서 열린 UFC 327 경기를 지켜보고 있다. AP 뉴시스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 드나드는 선박에 대한 봉쇄에 착수하겠다는 방침을 밝혔다.트럼프 대통령은 12일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “즉시 발효되는 조치로 미 해군이 호르무즈 해협에 진입하거나 떠나는 선박에 대한 봉쇄를 시작하는 절차에 들어갈 것”이라고 밝혔다.이어 “이란에 통행료를 지불한 선박은 공해상에서 안전한 항해를 보장받지 못할 것”이라며 미 해군에 해당 선박을 차단(interdict)하라고 지시했다고 덧붙였다.트럼프 대통령은 이번 조치를 “세계적 갈취”라고 규정하며 “미국은 결코 이에 굴복하지 않을 것”이라고 주장했다.이번 발언은 이란과의 핵 협상이 성과 없이 종료된 직후 나온 것으로, 호르무즈 해협을 둘러싼 군사적 긴장이 급격히 고조될 가능성이 제기된다.호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송의 핵심 경로로, 실제 봉쇄가 이뤄질 경우 글로벌 에너지 시장과 해상 물류에 큰 영향을 미칠 전망이다.