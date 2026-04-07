[속보] 미군, 이란 ‘에너지 심장’ 하르그섬 군시설 공습

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 브리핑룸에서 이란 사태와 관련해 발언하며 총을 쏘는 듯한 제스처를 취하고 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 브리핑룸에서 이란 사태와 관련해 발언하며 총을 쏘는 듯한 제스처를 취하고 있다. AFP 연합뉴스

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이란의 에너지 심장부인 하르그섬이 미군의 공격을 받았다.7일(현지시간) 미 매체 악시오스는 익명의 소식통을 인용해 미군이 페르시아만 내 전략적 요충지인 하르그섬의 군사 시설을 타격했다고 보도했다. 이란 매체인 메흐르 통신 역시 공습 사실을 확인하며 섬 곳곳에서 폭발음이 잇따라 들렸다고 긴급 타전했다.하르그섬은 페르시아만에 위치한 섬으로, 이란 본토 남부 해안에서 가까운 곳에 있다. 이란이 수출하는 원유 90% 이상이 이 섬을 통해 나간다. 사실상 이란 에너지 산업의 유일한 출구로 시설이 심각하게 손상될 경우 이란 경제 전반이 직격탄을 맞을 수 있다.