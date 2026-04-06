트럼프 시한 연장 속…日, 이란·미국 각각 ‘중재 외교’ 시동

이미지 확대 다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 시한을 7일(현지시간)로 하루 연장한 가운데 다카이치 사나에 일본 총리가 이란과 미국을 상대로 각각 정상외교를 조율하고 있다고 밝혔다.6일 교도통신에 따르면 다카이치 총리는 이날 참의원(상원) 예산위원회에서 미국과 이란 간 정상회담과 관련해 “적절한 시기에 진행하기 위한 준비를 하고 있다”며 이같이 밝혔다.그는 “총리로서 가능한 모든 대응을 할 것”이라며 트럼프 대통령과 전화 협의를 비롯한 대응도 조율하고 있다고 했다.일본은 전통적으로 이란과 우호 관계를 유지해왔다. 2019년 미·이란 갈등 당시 아베 신조 전 총리가 이란을 방문해 최고지도자 하메네이를 만나는 등 중재 역할을 시도한 전례도 있다.트럼프 대통령은 애초 6일이었던 협상 시한을 7일(한국시간 8일 오전 9시)로 연기했다. 그러면서 그때까지 호르무즈 해협 개방 등 요구에 불응하면 이란 인프라 시설에 대한 대대적인 타격을 가할 것이라고 경고했다.