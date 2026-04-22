[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 22일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 22일

입력 2026-04-22 03:24
수정 2026-04-22 03:24
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48년생 : 이사와 여행, 투자운이 길하다.

60년생 : 타인에게 베풀면 행운이 따른다.

72년생 : 바쁜 만큼 실속도 따른다.

84년생 : 금전운이 왕성하다.

96년생 : 운동으로 건강을 유지하는 것이 좋다.



49년생 : 고비가 해결되어 마음이 놓인다.

61년생 : 마음이 평안한 하루다.

73년생 : 소신대로 행동하면 성과가 크다.

85년생 : 조언을 따르면 길하다.

97년생 : 사람들에게 좋은 평가를 받는다.

호랑이

50년생 : 문서로 이득을 볼 수 있다.

62년생 : 망설이지 말고 일을 시작한다.

74년생 : 누군가에게서 감동을 받는다.

86년생 : 뛴 만큼 소득이 따른다.

98년생 : 큰 힘 들이지 않고 소득을 얻는다.

토끼

51년생 : 뜻밖의 기쁜 일이 생긴다.

63년생 : 큰 이익을 얻는다.

75년생 : 운세가 점차 호전된다.

87년생 : 근심이 서서히 사라진다.

99년생 : 행운이 자연스럽게 찾아온다.



52년생 : 심신을 편안히 하면 좋다.

64년생 : 신수가 태평해 걱정이 적다.

76년생 : 망설이지 말고 일을 시작한다.

88년생 : 바라던 일이 이루어진다.

00년생 : 경사스러운 일이 따른다.



53년생 : 많은 사람이 도와준다.

65년생 : 운이 점차 상승한다.

77년생 : 소신껏 추진하면 성과가 크다.

89년생 : 자신감을 가지면 일이 순조롭다.

01년생 : 안심하고 일을 추진해도 좋다.



54년생 : 생활에 여유가 생긴다.

66년생 : 뜻한 대로 일이 풀린다.

78년생 : 일이 계획대로 진행된다.

90년생 : 아침부터 행운이 따른다.

02년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.



55년생 : 한발 물러서면 행운이 따른다.

67년생 : 귀인의 덕을 본다.

79년생 : 단거리 이동이 길하다.

91년생 : 윗사람의 인정을 받는다.

03년생 : 자신을 낮추면 도움을 받는다.

원숭이

56년생 : 신념을 지키면 성과가 따른다.

68년생 : 문서와 금전에서 이득이 있다.

80년생 : 행운은 천천히 다가온다.

92년생 : 좋은 성과를 거두는 날이다.

04년생 : 양보하면 흐름이 좋아진다.



57년생 : 일이 생각보다 잘 풀린다.

69년생 : 운세가 서서히 호전된다.

81년생 : 노력을 아끼지 않는 것이 좋다.

93년생 : 이동하면 마음이 안정된다.

05년생 : 가정에 일찍 들어가면 좋다.



58년생 : 한발 물러서서 돌아본다.

70년생 : 고민은 시간이 해결한다.

82년생 : 경제 사정이 점차 좋아진다.

94년생 : 뜻밖의 행운을 얻는다.

06년생 : 성공의 기운이 가까이 있다.

돼지

59년생 : 큰 성과가 있어 행운이 따른다.

71년생 : 풍요로움이 느껴진다.

83년생 : 새로운 분위기에 잘 적응한다.

95년생 : 최선을 다하면 해결된다.

07년생 : 행동이 차분하면 길하다.
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