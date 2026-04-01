월드컵 어떡하나…한골도 못넣은 홍명보호, 충격의 ‘2연속 패배’

홍명보호, 오스트리아에 0-1 패

월드컵 3개월 남기고 치른 유럽 원정 2연전 모두 져

이미지 확대 31일(현지시간) 오스트리아 빈 에른스트 하펠 스타디움에서 열린 한국 축구 국가대표팀과 오스트리아의 평가전에서 경기에 패한 한국 선수들이 관중에게 인사 후 퇴장하고 있다. 2026.4.1 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 31일(현지시간) 오스트리아 빈 에른스트 하펠 스타디움에서 열린 한국 축구 국가대표팀과 오스트리아의 평가전에서 경기에 패한 한국 선수들이 관중에게 인사 후 퇴장하고 있다. 2026.4.1 연합뉴스

이미지 확대 31일(현지시간) 오스트리아 빈 에른스트 하펠 스타디움에서 열린 한국 축구 국가대표팀과 오스트리아의 평가전에서 손흥민이 왼발슛을 날리고 있다. 2026.4.1 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 31일(현지시간) 오스트리아 빈 에른스트 하펠 스타디움에서 열린 한국 축구 국가대표팀과 오스트리아의 평가전에서 손흥민이 왼발슛을 날리고 있다. 2026.4.1 연합뉴스

이미지 확대 31일(현지시간) 오스트리아 빈 에른스트 하펠 스타디움에서 열린 한국 축구 국가대표팀과 오스트리아의 평가전에서 홍명보 감독이 벤치에서 경기 시작을 기다리고 있다. 2026.4.1 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 31일(현지시간) 오스트리아 빈 에른스트 하펠 스타디움에서 열린 한국 축구 국가대표팀과 오스트리아의 평가전에서 홍명보 감독이 벤치에서 경기 시작을 기다리고 있다. 2026.4.1 연합뉴스

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2026 북중미 월드컵에 대한 불안감이 짙어진다. 홍명보호가 코트디부아르전 참패에 이어 오스트리아전에서도 패하며 3월 평가전 2연전을 모두 패배로 마무리했다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 한국시간으로 1일 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 경기장에서 열린 오스트리아와의 평가전에서 후반 초반 실점해 0-1로 졌다.홍 감독은 이날 손흥민(LAFC), 이강인(파리 생제르맹), 이재성(마인츠) 등 대표팀 중핵을 선발로 투입했고, 초반부터 강한 압박을 통한 공 탈취 뒤 역습에 나서는 모습을 보였다.김민재(바이에른 뮌헨)를 비롯한 스리백은 공격수들을 비롯한 전체적인 압박의 강도가 높아지면서 수비 부담을 덜 수 있었다.중원에서는 김진규(전북)와 백승호(버밍엄)가 활발하게 움직였고, 골키퍼로 나선 김승규(FC도쿄)는 종종 골문 밖으로 뛰어나가며 수비수 몫도 해냈다.전반 초반부터 강대강 대결이 펼쳐졌고, 주포 손흥민이 전반 초반과 15분쯤 상대 골키퍼와 맞선 채 슈팅을 시도하기도 했다. 하지만 공이 골키퍼에 걸리거나 골대 밖으로 나가면서 결과를 내지 못했다.후반전에 들어 흐름이 바뀌었다. 랄프 랑닉 감독이 이끄는 오스트리아는 후반 3분 측면에서 올라온 크로스를 자비처가 그대로 꺾어 차며 골망을 흔들었다.반격에 나선 한국은 후반 17분 이강인의 정확한 롱패스에 이은 오른쪽 설영우(즈베즈다)의 땅볼 크로스에 손흥민이 결정적 슈팅 기회를 잡았으나 그의 오른발 논스톱 슈팅은 골대 오른쪽으로 빗나갔다.홍 감독은 이후 손흥민 대신 오현규(베식타시)와 엄지성(스완지시티) 등을 투입해 변화를 꾀했으나 벌칙구역 왼쪽을 파고든 오현규의 왼발 슈팅도 골키퍼에 막히면서 동점골을 얻지 못했다.한국은 3개월 앞으로 다가온 북중미 월드컵 소집 전에 마지막으로 치른 A매치 2연전에서 모두 패하며 불안감을 키웠다. 두 경기에서 5골을 내주면서 한 골도 넣지 못했다.지난달 28일 아프리카 강호 코트디부아르전 대패(0-4) 때보다는 슈팅과 상대 압박 등 공격과 수비에서 개선됐지만, 스리백 전형의 조직과 공격 작업이 더 정교해져야 하는 과제를 안았다.