“배 지날때 돈내라” 중국 화물선, 봉쇄된 호르무즈 해협 통과

이란 의회, 호르무즈 해협 통과료 징수 승인
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호르무즈 해협을 최근 통과한 중국 선박의 이동경로. 선박 추적 데이터 시스템 캡처
중국 정부가 최근 이란이 봉쇄 중인 호르무즈 해협을 자국 선박 3척이 통과했다고 밝혔다.
마오닝 중국 외교부 대변인은 31일 정례 브리핑에서 “각 측과의 조율을 거쳐 최근 중국 측 선박 3척이 호르무즈 해협을 통과했다”며 “관련 측이 제공한 협조에 감사를 표한다”고 밝혔다.
마오 대변인은 이어 “호르무즈 해협 및 그 인근 수역은 중요한 국제 화물 및 에너지 무역 통로”라며 “중국은 조속한 휴전과 전쟁 중단, 그리고 페르시아만 지역의 평화와 안정 회복을 촉구한다”고 강조했다.
중국 매체 펑파이에 따르면 이날 오전 홍콩 국적의 컨테이너선 두 척 ‘중해 북극해’와 ‘중해 인도양’이 호르무즈 해협을 성공적으로 통과했다.
두 선박은 세계에서 가장 큰 컨테이너선 중 하나로 각각 약 1만 9000개의 20피트 표준 컨테이너를 실을 수 있다.
‘중해 북극해’는 길이 400m, 폭 58m로 현재 흘수(배가 물에 잠긴 깊이)는 11m에 불과하다.
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호르무즈 해협을 최근 통과한 중국 선박 ‘중해 인도양’의 이동경로. 선박 추적 데이터 시스템 캡처
‘중해 인도양’호 역시 비슷한 규모로 길이 400m, 폭 60m이며 흘수는 11.4m다. 흘수 상황으로 미뤄 두 컨테이너선은 화물을 거의 싣지 않은 ‘빈 배’ 상태로 해협을 통과한 것으로 보인다.
선박 추적 데이터 시스템에 따르면 두 선박은 4월 6일 말레이시아 포트 클랑에 도착할 것으로 예상된다.
이들 화물선은 지난 30일 두바이 인근 해역에서 이란 호르무즈 해협의 좁은 출구를 약 10.4노트의 속도로 통과했다.
이란은 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공격 이후 호르무즈 해협을 봉쇄하고 중국 등 우호 국가의 선박만 선택적으로 통과시키고 있다.
전쟁 전 하루 평균 100척의 선박이 통과하던 호르무즈 해협을 이달 들어 하루 최소 1척에서 10척 미만의 선박만이 오가고 있다.
2000척 이상의 선박이 호르무즈 해협에서 발이 묶인 가운데 이날 이란 의회 국가안보위원회는 해협을 통과하는 선박으로부터 요금을 징수하는 방안을 승인했다.
이새날 서울시의원 “아이들의 안전이 최우선”… 교통안전 캠페인 및 현장 간담회 개최
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 30일 서울언북초등학교 앞에서 교육청, 강남구청, 강남경찰서, 한국도로교통공단 및 강남·수서 녹색어머니연합회 등 유관기관과 함께 ‘1학기 교통안전 합동 캠페인’을 전개하고, 연이어 학교 현안 청취를 위한 간담회를 가졌다고 밝혔다. 이번 캠페인은 2022년 언북초 인근 스쿨존에서 발생한 가슴 아픈 사고를 잊지 않고, 지역사회의 통학로 안전 경각심을 다시 한번 일깨우기 위해 민·관·경이 대대적으로 합동하여 마련됐다. 이 의원과 참가자들은 아침 등교 시간에 맞춰 학교 정문과 주변 사거리 등 교통안전 취약 지점을 직접 점검하며 학생들의 등교 맞이와 교통 지도를 진행했다. 특히 현장 점검에서는 언북초의 고질적인 통학로 위험 요인이 적나라하게 확인됐다. 전교생 1300여명 중 대다수가 이용하는 정문 앞 100m 지점부터 보도 폭이 급격히 좁아져, 등교 피크 시간대에는 학생들이 인파에 밀려 차도로 내몰리는 아찔한 상황이 목격됐다. 또한 학교 인근 공사로 인해 레미콘과 덤프트럭 등 대형 차량이 좁은 이면도로를 학생들과 공유하고 있어 하교 및 방과 후 시간대의 안전대책 마련이 시급한 것으로 나타났다. 캠페인
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그동안 이란은 호르무즈 해협 통행 요금으로 약 200만 달러(약 30억원)를 중국 위안화로 요구한 것으로 알려졌다.
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