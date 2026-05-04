‘오월의 기억’…5·18기록관, 5월 한 달간 매일 ‘오월 영화’ 상영

기록관 3층 영상실서…기획전 연계해 매일 5편씩 무료 상영

이미지 확대 KBS광주방송총국이 제작한 5·18 다큐멘터리 ‘로숑과 쇼벨’ 포스터. 닫기 이미지 확대 보기 KBS광주방송총국이 제작한 5·18 다큐멘터리 ‘로숑과 쇼벨’ 포스터.

세줄 요약 광주 5·18민주화운동기록관이 기획전과 연계해 31일까지 ‘5·18 영화상영회’를 연다. 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 다섯 편을 연속 상영하며, 시민 누구나 무료로 관람할 수 있다. 기록관, 5월 한 달간 오월 영화 상영

기획전 연계, 5·18 기억과 의미 확장

시민 무료 관람, 매일 다섯 편 연속 상영

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

5·18민주화운동 46주년 기념주간을 맞아 광주에서는 5월 한 달 간 매일 ‘오월 영화’ 다섯 편씩이 상영된다.광주시 5·18민주화운동기록관은 기획전 ‘광주 5·18: 도시 정체성과 민주주의’와 연계해 ‘5·18 영화상영회’를 오는 31일까지 개최한다고 4일 밝혔다. 이 기간동안 매일 영화 다섯 편을 연속 상영한다.이번 영화상영회는 기획전에서 소개하는 5·18민주화운동 기록사진을 영화 콘텐츠로 확장, 관람객들이 1980년 5월 광주의 역사와 의미를 보다 깊이 이해하고 공감할 수 있도록 한다는 취지에서 마련됐다.광주시는 영화상영회를 통해 사진 중심의 전시에 영화적 서사를 더하고, 관람객에게 더 입체적인 역사 체험의 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.영화상영회는 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 기록관 3층 영상실에서 진행하며, 시민 누구나 무료로 관람할 수 있다. 기록관은 상영 순서에 따라 각 영화를 하루 1∼3회 상영할 계획이다.상영작은 ▲강상우 감독의 장편 다큐멘터리 ‘김군’(2018) ▲KBS광주방송총국 제작 다큐멘터리 ‘1980, 로숑과 쇼벨’(2023) ▲방성수 감독의 단편영화 ‘오월’(2023) ▲오재형·임영희 감독의 애니메이션 다큐멘터리 ‘양림동 소녀’(2022) ▲윤수안 감독의 단편영화 ‘괜찮아’(2019) 등이다.이들 작품은 다큐멘터리와 극영화, 애니메이션 등 다양한 형식으로 5·18의 기억을 풀어내 관람객들이 역사와 의미를 폭넓게 이해할 수 있도록 돕는다.김호균 5·18민주화운동기록관장은 “이번 영화상영회가 시민들에게 5·18민주화운동의 역사와 민주주의의 가치를 친숙하게 전달하고, 그 의미를 함께 공감하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.