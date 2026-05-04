[속보]코스피, 6782.93에 개장…장중 최고치 경신

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[속보]코스피, 6782.93에 개장…장중 최고치 경신

황비웅 기자
황비웅 기자
입력 2026-05-04 09:11
수정 2026-05-04 09:24
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세줄 요약
  • 코스피 2% 넘게 급등 출발, 장중 최고치 경신
  • 6782.93 출발 후 6763.61 기록, 강세 지속
  • 코스닥도 1.82% 상승, 1214.01로 동반 강세
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4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 184.06포인트(2.79%) 오른 6,782.93에, 코스닥은 19.93포인트(1.67%) 오른 1,212.28에 개장했다.
4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 184.06포인트(2.79%) 오른 6,782.93에, 코스닥은 19.93포인트(1.67%) 오른 1,212.28에 개장했다.


코스피가 4일 2% 넘게 급등 출발해 장중 사상 최고치를 재차 경신했다.

이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전장보다 164.74포인트(2.50%) 상승한 6763.61이다.

지수는 전장보다 184.06포인트(2.79%) 오른 6782.93으로 출발했다.

이로써 지난달 30일 기록한 장중 사상 최고치(6750.27)를 1거래일 만에 경신했다.

같은 시각 코스닥지수도 전장보다 21.66포인트(1.82%) 오른 1214.01이다.
황비웅 기자
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