[속보]코스피, 6782.93에 개장…장중 최고치 경신

세줄 요약 코스피가 4일 2% 넘게 급등 출발하며 6782.93으로 장중 사상 최고치를 다시 경신했다. 오전 9시 2분 기준으로도 6763.61을 기록하며 강세를 이어갔고, 코스닥 역시 1.82% 오른 1214.01로 상승했다. 코스피 2% 넘게 급등 출발, 장중 최고치 경신

6782.93 출발 후 6763.61 기록, 강세 지속

코스닥도 1.82% 상승, 1214.01로 동반 강세

이미지 확대 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 184.06포인트(2.79%) 오른 6,782.93에, 코스닥은 19.93포인트(1.67%) 오른 1,212.28에 개장했다. 닫기 이미지 확대 보기 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 184.06포인트(2.79%) 오른 6,782.93에, 코스닥은 19.93포인트(1.67%) 오른 1,212.28에 개장했다.

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코스피가 4일 2% 넘게 급등 출발해 장중 사상 최고치를 재차 경신했다.이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전장보다 164.74포인트(2.50%) 상승한 6763.61이다.지수는 전장보다 184.06포인트(2.79%) 오른 6782.93으로 출발했다.이로써 지난달 30일 기록한 장중 사상 최고치(6750.27)를 1거래일 만에 경신했다.같은 시각 코스닥지수도 전장보다 21.66포인트(1.82%) 오른 1214.01이다.