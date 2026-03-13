모즈타바 “호르무즈 봉쇄, 협상카드… 걸프국 계속 공격”

최고지도자 취임 후 첫 메시지

이란의 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 12일(현지시간) 국영TV를 통해 첫 공식 성명을 발표했다.

이란이 중동 해역에서 유조선과 화물선을 공격하며 해상 공세 수위를 높이는 가운데 이란 새 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 12일(현지시간) “적(미국·이스라엘)을 압박하는 수단으로서 호르무즈 해협을 계속 봉쇄해야 한다”고 주문했다.모즈타바 하메네이는 이날 취임 후 첫 메시지에서 중동 내 미군 기지 공격 지속을 선언하며 “순교의 피에 대한 복수를 피하지 않겠다”고 경고했다. 최고지도자 선출 사흘 만에 처음 낸 공식 메시지다.공중과 육상에서 군사력 열세에 놓인 이란이 글로벌 물류 교란과 유가 상승을 지렛대 삼아 미국을 압박하려는 전략으로 풀이된다. 실제 개전 초반 주변국의 미군 주요 시설을 겨냥해 공습을 퍼부었던 이란은 최근 선박과 항만 시설 공격에 집중하는 양상이다.CNN, 로이터통신 등에 따르면 이라크 항만 당국은 전날 이라크 바스라 항구에서 발생한 공격으로 외국 유조선 2척에서 화재가 발생했다고 밝혔다. 최소 1명이 사망하고 승무원 38명이 구조된 것으로 알려졌다. 바스라 항구는 이란이 봉쇄하고 있는 호르무즈 해협과 직선거리로 800㎞ 떨어져 있다.이라크 당국이 공격 주체를 밝히지 않은 가운데 CNN에 따르면 이란은 수중 드론 공격으로 이라크의 유조선을 폭파했다고 주장했다. 투자정보업체 IG마켓 애널리스트 토니 시카모어는 로이터통신에 “국제에너지기구(IEA)의 전략 비축유 방출 발표에 대한 이란의 직접적이고 강력한 대응으로 보인다”고 전했다.오만 살랄라 항구의 대형 연료 저장 탱크도 이란제 샤헤드 드론으로 보이는 물체의 공격으로 화재가 발생했다고 CNN은 전했다. 앞서 이날 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협 일대에서 혁명수비대 해군의 경고를 무시한 채 운항한 이스라엘, 태국, 일본 등 외국 선박 4척을 공격했다고 밝혔다.대이란 작전을 주도하고 있는 미 중부사령부는 이날 호르무즈 해협 주변 민간 항구를 공격할 것이라고 예고하며 민간인들에게 대피령을 내렸다. 그러면서 “군사 목적으로 사용되는 민간 항구는 보호 지위를 상실하며 국제법상 합법적 군사 표적이 된다”고 경고했다.도널드 트럼프 미 대통령은 이날 오하이오주로 향하는 길에 기자들과 만나 미군이 호르무즈 해협의 기뢰 부설함을 대부분 제거했다면서 제거된 기뢰 부설함이 “59~60척”이라고 주장했다. 미 중부사령부는 전날 제거한 기뢰 부설함이 16척이라고 밝힌 바 있다.