[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 13일

방금 들어온 뉴스

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 13일

입력 2026-03-13 01:51
수정 2026-03-13 01:51
이미지 확대




48년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.

60년생 : 자신만을 고집하지 않는 게 좋다.

72년생 : 지금부터 새롭게 마음먹는 것이 좋겠다.

84년생 : 좋은 성과를 거둔다.

96년생 : 인기도 넘치고 즐거움도 크다.



49년생 : 기쁜 일이 생긴다.

61년생 : 가는 곳마다 이익이 있다.

73년생 : 추진하면 반드시 성과가 있다.

85년생 : 일의 성과가 빛난다.

97년생 : 다 된 일을 망칠 수 있으니 조심하는 게 좋다.

호랑이

50년생 : 분수를 지키는 게 중요하다.

62년생 : 만족할 만한 결과가 나온다.

74년생 : 자기 것을 철저히 지키는 게 좋다.

86년생 : 실수는 한 번에 끝내는 게 좋다.

98년생 : 가족과 상의하는 게 좋다.

토끼

51년생 : 잠시 휴식도 좋다.

63년생 : 기대가 크면 실망도 크다.

75년생 : 한 우물만 파는 게 좋다.

87년생 : 마음을 나누면 길이 보인다.

99년생 : 비밀이 누설되어 고생할 수 있다.



52년생 : 기쁜 일이 생긴다.

64년생 : 언행에 조심하는 게 좋다.

76년생 : 마음의 여유를 가지는 게 좋다.

88년생 : 심신이 아주 편안하다.

00년생 : 현상유지에 힘쓰는 것이 좋겠다.



53년생 : 감정을 풀고 지내는 게 좋다.

65년생 : 인간관계가 순조롭다.

77년생 : 재물운이 따르는 날이다.

89년생 : 새로운 마음가짐이 필요하다.

01년생 : 마음이 어수선할 수 있다.



54년생 : 계획은 내일로 미루는 게 좋다.

66년생 : 능률이 점차 오른다.

78년생 : 남의 것을 탐하지 않는 게 좋다.

90년생 : 함부로 행동하다 어려움을 겪을 수 있다.

02년생 : 뜻한 바대로 이루어진다.



43년생 : 시비 거리가 생길 수 있다.

55년생 : 초조하게 생각하지 않는 게 좋다.

67년생 : 단계적으로 밟아 나가는 게 좋다.

79년생 : 언쟁은 무조건 피하는 게 좋다.

91년생 : 전진하면 좋은 일 있다.

원숭이

44년생 : 가족과 함께 보내는 것이 좋겠다.

56년생 : 오랜만에 활력이 넘친다.

68년생 : 자신감 있게 밀고 나가는 게 좋다.

80년생 : 충분한 검토 후 실행하라.

92년생 : 힘들어도 스스로 하는 게 확실하다.



45년생 : 소극적인 자세가 유리하다.

57년생 : 가벼운 언행을 삼가는 게 좋다.

69년생 : 한꺼번에 얻으려 하지 않는 게 좋다.

81년생 : 작은 이익이 발생한다.

93년생 : 고정관념을 버리면 길하다.



46년생 : 기쁜 소식을 듣는다.

58년생 : 생각 없는 행동은 위험하다.

70년생 : 욕심을 겉으로 드러내지 않는 게 좋다.

82년생 : 기대하던 큰 성과를 보게 된다.

94년생 : 자기의 본분을 지키는 게 좋다.

돼지

47년생 : 운기가 양호한 날이다.

59년생 : 복이 저절로 들어온다.

71년생 : 중요한 약속은 다음으로 미루는 것이 좋겠다.

83년생 : 남의 일에 끼어들지 않는 게 좋다.

95년생 : 약속을 중요하게 생각해야 한다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
