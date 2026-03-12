이미지 확대 전직 미국프로풋볼(NFL) 선수 대런 리(31)가 미 해밀턴 카운티 보안관실에 체포된 뒤 촬영한 머그샷. 그는 1급 살인 및 증거 인멸 혐의로 기소됐다. 사진=해밀턴 카운티 보안관실 닫기 이미지 확대 보기 전직 미국프로풋볼(NFL) 선수 대런 리(31)가 미 해밀턴 카운티 보안관실에 체포된 뒤 촬영한 머그샷. 그는 1급 살인 및 증거 인멸 혐의로 기소됐다. 사진=해밀턴 카운티 보안관실

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

약혼녀 살해 혐의를 받는 전직 미국프로풋볼(NFL) 선수 대런 리(31)가 911에 신고하기 전 대화형 인공지능(AI) 챗GPT에 범행 수습 방법을 물은 사실이 드러났다.11일(현지시간) 미 NBC뉴스 등 외신에 따르면 현지 경찰은 지난달 5일 리와 약혼녀 가브리엘라 페르페투오(29)가 함께 살던 테네시주 해밀턴 카운티 자택에 출동해 페르페투오가 숨진 채 쓰러져 있는 것을 발견했다. 발견 당시 피해자는 뇌 손상을 포함해 목과 허벅지 등 신체 전반에 심각한 외상을 입은 상태였다.현장에서 리는 경찰 바디캠에 “소파에 의식을 잃은 채 쓰러져 있는 약혼녀를 발견하자마자 바로 911에 신고했다”고 진술했다. 그는 그 전까지 오랫동안 잠을 자고 있었다고도 했다.그러나 지난 10일 테네시주 법정 예비 심리에서 제출된 챗GPT 대화 기록은 이 진술과 정면으로 엇갈렸다. 경찰이 시신을 발견하기 하루 전인 2월 4일, 리는 챗GPT에 일련의 메시지를 보낸 것으로 드러났다.공개된 메시지를 보면 리는 챗GPT에 “일어나 보니 약혼녀가 또 이상한 짓을 했는지 완전히 망가져 있다”고 적었다.이어 “양쪽 눈이 다 부어 있는데 내가 한 게 아니라 자해다. 스스로 눈을 찔렀다. 깨어나지도 않고 반응도 없는데 어떻게 해야 하나”라고 물었다.또 다른 메시지에서는 챗봇을 ‘앨리’라고 부르며 “의식 불명인 사람 곁에 있는데 친구가 경찰에 신고하려 한다. 뭐라고 말리면 되냐”고 묻기도 했다.챗GPT는 해당 메시지에 “심각한 상황이지만 침착하게 대처할 수 있다. 단계별로 말할 내용을 알려주겠다”고 답했다. ‘자해’라고 묘사한 메시지에 챗봇이 어떻게 응답했는지는 확인되지 않았다.리는 현재 1급 살인 및 증거 인멸·조작 혐의로 기소돼 보석 없이 구금된 상태다.담당 판사는 이번 사건을 “특히 잔인하고 극악하며 처참한 죽음”으로 규정하며, 피해자에게 사망에 필요한 수준을 넘어선 고문과 신체적 학대가 가해진 것으로 보인다고 밝혔다.