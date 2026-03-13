[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 14일

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 14일

입력 2026-03-13 01:51
수정 2026-03-13 01:51
48년생 : 부담스러운 일이 해결된다.

60년생 : 함부로 일에 뛰어들지 않는 게 좋다.

72년생 : 앞서 달려가면 손실이 클 수 있다.

84년생 : 웃는 얼굴로 시작하면 좋다.

96년생 : 뜻한 바를 이룬다.



49년생 : 거래 등이 모두 순조롭다.

61년생 : 주저하지 말고 일을 처리하는 게 좋다.

73년생 : 본업에 열중하는 게 좋다.

85년생 : 활기를 찾는 날이다.

97년생 : 크게 얻을 수 있다.

호랑이

50년생 : 대인 관계에 신경 써야 한다.

62년생 : 실수가 발생할 수 있다.

74년생 : 주위의 말에 현혹되지 않는 게 좋다.

86년생 : 소신껏 행동하면 좋다.

98년생 : 용기 내어 행동하면 이익이다.

토끼

51년생 : 타인과의 불화를 조심하는 게 좋다.

63년생 : 기분 좋은 하루가 된다.

75년생 : 금전 거래를 신중히 하는 게 좋다.

87년생 : 성실한 노력이 중요한 하루다.

99년생 : 뜻밖의 횡재수.



52년생 : 가족의 소중함을 느낄 수 있는 하루가 된다.

64년생 : 순조롭지만 긴장을 풀지 않는 게 좋다.

76년생 : 자신의 능력을 먼저 파악하는 것이 중요하다.

88년생 : 목표가 이루어 진다.

00년생 : 머물러야 이득이 있는 날이다.



53년생 : 버려야 될 것은 과감히 버리는 게 좋다.

65년생 : 매사에 신중하게 처사하는 게 좋다.

77년생 : 소망하던 일이 이루어진다.

89년생 : 다른 일에 마음을 뺏기지 않는 게 좋다.

01년생 : 감각을 발휘하여 성과를 거둔다.



54년생 : 재산 문제에 신경이 쓰인다.

66년생 : 기쁜 일 와중에 슬픈 일이 있을 수 있다.

78년생 : 돌다리도 두르려 보고 건너는 것이 좋다.

90년생 : 계획한 바대로 이루어지지 않을 수 있다.

02년생 : 목표를 세워놓고 일하는 게 좋다.



43년생 : 재물이 들어오니 관리를 잘하는 게 좋다.

55년생 : 뜻이 너무 커 실망이 클 수 있다.

67년생 : 각오를 새롭게 하는 게 좋다.

79년생 : 이동이나 변동운은 좋다.

91년생 : 가족으로부터 기쁜 소식이 있다.

원숭이

44년생 : 마음이 외로울 수 있다.

56년생 : 배려하는 마음이 중요하다.

68년생 : 남의 일에 끼어들지 않는 게 좋다.

80년생 : 차분하게 처리하면 좋은 일이 있다.

92년생 : 본분을 다하면 이득이 있다.



45년생 : 따뜻한 마음을 갖는 것이 좋다.

57년생 : 욕심이 끝이 없으니 자중하는 것이 좋겠다.

69년생 : 자식으로 인하여 금전 지출이 있을 수 있다.

81년생 : 현재 위치에 만족하는 게 좋다.

93년생 : 소망이 이루어진다.



46년생 : 근심 없이 편안한 하루다.

58년생 : 시비에 휘말릴 우려가 있다.

70년생 : 큰 이익이 발생한다.

82년생 : 목표한 대로 밀고나가라.

94년생 : 새롭게 출발하면 좋다.

돼지

47년생 : 신중한 처신이 행운을 불러온다.

59년생 : 운수 좋은 하루가 된다.

71년생 : 어려움이 좋은 기회로 바뀐다.

83년생 : 개척하는 것은 빠를수록 좋다.

95년생 : 진심으로 베풀고 도와주는 게 좋다.
