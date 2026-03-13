[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 14일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 부담스러운 일이 해결된다.60년생 : 함부로 일에 뛰어들지 않는 게 좋다.72년생 : 앞서 달려가면 손실이 클 수 있다.84년생 : 웃는 얼굴로 시작하면 좋다.96년생 : 뜻한 바를 이룬다.49년생 : 거래 등이 모두 순조롭다.61년생 : 주저하지 말고 일을 처리하는 게 좋다.73년생 : 본업에 열중하는 게 좋다.85년생 : 활기를 찾는 날이다.97년생 : 크게 얻을 수 있다.호랑이50년생 : 대인 관계에 신경 써야 한다.62년생 : 실수가 발생할 수 있다.74년생 : 주위의 말에 현혹되지 않는 게 좋다.86년생 : 소신껏 행동하면 좋다.98년생 : 용기 내어 행동하면 이익이다.토끼51년생 : 타인과의 불화를 조심하는 게 좋다.63년생 : 기분 좋은 하루가 된다.75년생 : 금전 거래를 신중히 하는 게 좋다.87년생 : 성실한 노력이 중요한 하루다.99년생 : 뜻밖의 횡재수.52년생 : 가족의 소중함을 느낄 수 있는 하루가 된다.64년생 : 순조롭지만 긴장을 풀지 않는 게 좋다.76년생 : 자신의 능력을 먼저 파악하는 것이 중요하다.88년생 : 목표가 이루어 진다.00년생 : 머물러야 이득이 있는 날이다.53년생 : 버려야 될 것은 과감히 버리는 게 좋다.65년생 : 매사에 신중하게 처사하는 게 좋다.77년생 : 소망하던 일이 이루어진다.89년생 : 다른 일에 마음을 뺏기지 않는 게 좋다.01년생 : 감각을 발휘하여 성과를 거둔다.54년생 : 재산 문제에 신경이 쓰인다.66년생 : 기쁜 일 와중에 슬픈 일이 있을 수 있다.78년생 : 돌다리도 두르려 보고 건너는 것이 좋다.90년생 : 계획한 바대로 이루어지지 않을 수 있다.02년생 : 목표를 세워놓고 일하는 게 좋다.43년생 : 재물이 들어오니 관리를 잘하는 게 좋다.55년생 : 뜻이 너무 커 실망이 클 수 있다.67년생 : 각오를 새롭게 하는 게 좋다.79년생 : 이동이나 변동운은 좋다.91년생 : 가족으로부터 기쁜 소식이 있다.원숭이44년생 : 마음이 외로울 수 있다.56년생 : 배려하는 마음이 중요하다.68년생 : 남의 일에 끼어들지 않는 게 좋다.80년생 : 차분하게 처리하면 좋은 일이 있다.92년생 : 본분을 다하면 이득이 있다.45년생 : 따뜻한 마음을 갖는 것이 좋다.57년생 : 욕심이 끝이 없으니 자중하는 것이 좋겠다.69년생 : 자식으로 인하여 금전 지출이 있을 수 있다.81년생 : 현재 위치에 만족하는 게 좋다.93년생 : 소망이 이루어진다.46년생 : 근심 없이 편안한 하루다.58년생 : 시비에 휘말릴 우려가 있다.70년생 : 큰 이익이 발생한다.82년생 : 목표한 대로 밀고나가라.94년생 : 새롭게 출발하면 좋다.돼지47년생 : 신중한 처신이 행운을 불러온다.59년생 : 운수 좋은 하루가 된다.71년생 : 어려움이 좋은 기회로 바뀐다.83년생 : 개척하는 것은 빠를수록 좋다.95년생 : 진심으로 베풀고 도와주는 게 좋다.