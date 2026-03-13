[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 15일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 15일

입력 2026-03-13 01:51
수정 2026-03-13 01:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 정도를 지키면 행운이 따른다.

60년생 : 신체 리듬을 잘 조절하는 것이 좋겠다.

72년생 : 마음먹기에 따라 달려있다.

84년생 : 실수를 저지르지 않도록 조심하라.

96년생 : 일이 성사되지 않을 수 있다.



49년생 : 뜻하지 않은 기쁜 소식이 있다.

61년생 : 친구와 만나 기쁨을 나눈다.

73년생 : 근신하는 것이 행운을 부른다.

85년생 : 자신의 생각을 밀고 나가는 게 좋다.

97년생 : 적극적인 자세로 임하는 게 좋다.

호랑이

50년생 : 주변의 도움으로 어려움이 극복된다.

62년생 : 부드러운 자세가 유리하다.

74년생 : 진도가 나가지 않아 답답할 수 있다.

86년생 : 마음의 여유를 가지는 게 좋다.

98년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.

토끼

51년생 : 언행에 신경을 쓰는 편이 좋겠다.

63년생 : 새로운 인연은 경계하라.

75년생 : 현상 유지에 힘써라.

87년생 : 끝마무리를 중요하게 생각해야 한다.

99년생 : 일을 시작하면 결실이 크다.



52년생 : 집안이 화평하다.

64년생 : 어려움이 좋은 기회로 바뀔 수 있다.

76년생 : 당장 일이 성사되기 어렵다.

88년생 : 옛것을 과감히 버리는 게 좋다.

00년생 : 걱정거리가 많은 날이다.



53년생 : 근심이 사라진다.

65년생 : 너무 서두르지 않는 게 좋다.

77년생 : 인정받고 수입이 늘어간다.

89년생 : 주변의 도움을 받아 잘 진행된다.

01년생 : 일하는 데 막힘이 전혀 없다.



54년생 : 다른 사람의 말에 현혹되지 않는 게 좋다.

66년생 : 인내하는 마음이 필요하다.

78년생 : 금전 지출을 삼가는 게 좋겠다.

90년생 : 성공이 눈앞에 있다.

02년생 : 행운이 다가온다.



43년생 : 변동수가 생기니 잘 대처하는 게 좋다.

55년생 : 현재의 위치에 만족하는 게 좋다.

67년생 : 현재에 충실한 것이 좋다.

79년생 : 은인의 도움이 있다.

91년생 : 재물운이 좋다.

원숭이

44년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.

56년생 : 여유를 가져야 행운이 있다.

68년생 : 부부 화합이 최선임을 깨닫는 게 좋다.

80년생 : 하는 모든 일이 잘 된다.

92년생 : 재물운이 좋아 소득이 많다.



45년생 : 남에게 의지하면 좋은 일이 생긴다.

57년생 : 모든 일은 마음먹기에 달렸다.

69년생 : 대화로 푸는 게 좋다.

81년생 : 최선을 다해 노력하는 게 좋다.

93년생 : 친한 친구와의 화합이 있다.



46년생 : 관용을 베푸는 게 좋다.

58년생 : 행운이 따르는 날이다.

70년생 : 변동운이 있다.

82년생 : 성공의 열쇠를 얻게 되는 날이다.

94년생 : 귀인의 도움이 있어 실속이 있다.

돼지

47년생 : 양보의 미덕을 보이는 게 좋다.

59년생 : 매사 뜻한 대로 된다.

71년생 : 티끌 모아 태산이다.

83년생 : 고민이 해결된다.

95년생 : 주위 사람과 마음을 맞추는 게 좋다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로