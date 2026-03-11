“훨씬 늙어 보여” 악플러 독설에 여배우들 뭉쳤다…‘주름 민낯’ 줄줄이 공개

이미지 확대 악플러에 맞서 나이 든 민낯을 당당히 공개한 여배우 레이철 워드(왼쪽)와 연대의 뜻을 밝히며 무보정 셀카 사진을 올린 레베카 깁니(가운데), 데브라 로렌스(오른쪽). 데일리메일 캡처 닫기 이미지 확대 보기 악플러에 맞서 나이 든 민낯을 당당히 공개한 여배우 레이철 워드(왼쪽)와 연대의 뜻을 밝히며 무보정 셀카 사진을 올린 레베카 깁니(가운데), 데브라 로렌스(오른쪽). 데일리메일 캡처

호주의 중견 여배우들이 화장하지 않고 필터도 없는 ‘민낯’ 사진을 줄지어 공개하며 나이 든 외모를 조롱하는 악플러들에게 정면으로 맞서고 있다. 세월의 흔적을 숨기지 않는 이들의 소신 있는 행보는 온라인상에서 뜨거운 공감을 불러일으키며 새로운 연대의 물결로 번지는 모습이다.10일 데일리메일에 따르면, 이 흐름의 출발점은 배우 레이철 워드(68)였다. 그는 지난해 자신의 민낯을 드러낸 영상을 올렸다가 “68살이라는데 훨씬 더 늙어 보인다”, “세상에, 예전엔 그렇게 예뻤는데 어쩌다 이렇게 됐냐”는 등 날 선 댓글 세례를 받았다. 심지어 “수년간 자기관리를 게을리한 결과”라는 악의적인 비난까지 쏟아졌다.이에 레이철은 “그토록 늙는 것을 두려워하는 사람들이 안쓰럽다”며 “나이 들며 젊음과 아름다움을 내려놓는 것이야말로 궁극의 자유”라고 맞받아쳤다. 그러면서 “그 즐거움은 직접 겪어보기 전엔 알 수 없다”고 덧붙였다.레이철의 당당한 태도는 동료 여배우들의 연대로 이어졌다. 그의 용기 있는 고백에 화답하듯 현지 유명 배우 레베카 깁니(61)는 지난 9일(현지시간) 무보정 민낯 셀카 두 장을 올리며 “소셜미디어(SNS)를 훑다 보면 나쁜 뉴스, AI 쓰레기, 포토샵으로 완벽하게 꾸민 삶들뿐”이라며 “레이철의 사진을 보고서야 비로소 한숨 돌렸다”고 밝혔다.배우로서의 삶을 돌아보며 그는 “우리는 늘 변화하는 세상에 맞춰 끊임없이 모습을 바꾸며 살아왔지만, 나이 드는 것의 가장 큰 선물은 더 이상 남을 기쁘게 하거나 잘 보이려 애쓰는 것을 멈추고 나 자신의 의견이 중요하다는 것을 깨닫게 된다는 것”이라고 강조했다.레베카의 게시물에는 찬사가 쏟아졌다. 방송인 데보라 허튼(64)은 “정말 멋지다. 언제나 진솔한 모습 그대로다”라고 응원했고, 연예 기자 앤젤라 비숍(58)과 뉴스 앵커 앤젤라 콕스도 잇따라 격려의 댓글을 남겼다. 레이철 워드 본인도 “고마워요, 레베카. 따뜻한 글이에요”라며 반겼다.하루 뒤인 10일에는 드라마 ‘홈 앤 어웨이’로 사랑받은 여배우 데브라 로렌스(69)도 동참했다. 그는 민낯 사진과 함께 “사진 한 장씩, 알고리즘을 바꿔나가자”는 글을 올리며 더 많은 여성의 참여를 독려했다.