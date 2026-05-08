SAC시스템학원, 어린이날 서울대 정문까지 43km 걷기 행사 진행

세줄 요약 인천 송도 SAC시스템학원이 어린이날 서울대 정문까지 43km 걷기 행사를 진행했다. 학생 25명과 교사 3명 등 28명이 참여해 12시간 동안 완주했고, 참가 학생 전원이 중도 포기 없이 도착했다. 어린이날 서울대 정문까지 43km 걷기 행사

학생 25명·교사 3명 포함 28명 전원 완주

11년째 이어진 시험 뒤 체험형 교육 프로그램

이미지 확대 (사진=SAC시스템학원 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=SAC시스템학원 제공)

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인천 송도신도시에 위치한 SAC시스템학원(원장 박승국)이 어린이날인 지난 5월 5일 서울대학교 정문까지 걷기 행사를 진행했다.이번 행사에는 학생 25명과 교사 3명 등 총 28명이 참여했으며, 참가자들은 인천에서 출발해 서울대학교 정문까지 약 43km 구간을 12시간 동안 걸어 완주했다. 학원 측에 따르면 참가 학생 전원은 중도 포기 없이 목적지에 도착했다.해당 프로그램은 SAC시스템학원이 매년 1학기 중간고사 직후 어린이날에 운영해 온 행사로, 올해로 11년째를 맞았다. 학원 측은 시험 이후 학생들에게 다양한 경험 기회를 제공하기 위한 취지로 행사를 이어오고 있다고 설명했다.이날 참가자들은 장시간 도보 이동을 이어가며 서울대학교 인근 관악산 오르막 구간에서 가장 큰 어려움을 겪은 것으로 전해졌다. 일부 학생은 피로를 호소하거나 걸음이 느려지기도 했지만, 참가자들은 함께 이동하며 전 일정을 마무리했다.행사 과정에서는 학생 간 상호 협력과 공동 활동이 이어졌으며, 학원 측은 이를 교육 프로그램의 일부로 운영했다고 밝혔다. 교육심리학자 레프 비고츠키의 사회적 상호작용 이론과 심리학자 앨버트 반두라의 자기효능감 개념 등도 행사 취지 설명 과정에서 언급됐다.박승국 원장은 “학생들이 장시간 걷는 과정에서 스스로를 돌아보고 끝까지 완주하는 경험을 할 수 있도록 프로그램을 운영하고 있다”고 밝혔다.또한 박 원장은 행사 도중 학생들에게 직접 준비한 편지를 전달했다. 편지에는 부모의 삶과 응원 메시지 등이 담긴 것으로 전해졌다.이날 오후 10시쯤 서울대학교 정문에서는 학부모들이 완주한 학생들을 맞이했다. 학생들과 학부모들은 현장에서 서로 포옹하며 행사를 마무리했다.학원 측은 이번 행사가 단순 체력 활동을 넘어 학생 간 협력과 완주 경험에 의미를 둔 프로그램이라고 설명했다.한편 박 원장이 이끄는 SAC시스템학원은 2025년 자랑스러운 인물대상, 대한민국 위대한 한국인 100인 대상에 이어 2026년 대한민국 파워리더 대상 수학교육 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.