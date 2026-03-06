호르무즈 해협 자국 선박만 통과시킨 이란에 중국 “힘내라”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

호르무즈 해협 자국 선박만 통과시킨 이란에 중국 “힘내라”

윤창수 기자
윤창수 기자
입력 2026-03-06 14:06
수정 2026-03-06 14:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

중국 외교부 차관 하메네이 이란 최고지도자 사망 애도

이미지 확대
중국 먀오더위 외교부 부부장(차관)이 이란대사관을 방문해 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자 사망을 애도했다는 중국 언론 게시물.
중국 먀오더위 외교부 부부장(차관)이 이란대사관을 방문해 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자 사망을 애도했다는 중국 언론 게시물.


중국 외교부 차관(부부장)이 베이징 주재 이란대사관을 방문해 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자의 사망에 애도를 표했다.

중국 외교부는 6일 홈페이지를 통해 먀오더위 외교부 부부장이 전날 주중 이란대사관을 찾아 조문하고 중국 정부를 대표해 하메네이 사망에 깊은 애도의 뜻을 전했다고 밝혔다.

하메네이는 지난달 28일 미국과 이스라엘군의 폭격으로 사망했으며 이란 정부는 지난 1일부터 40일간 국가 애도 기간을 선포한 상태다. 장례식은 조문 인파가 너무 많다는 이유로 연기됐다.

주중 이란대사관은 전날 공식 소셜미디어 계정을 통해 발표한 성명에서 “정의롭고 문명적인 중국 인민의 연대에 진심으로 감사한다”고 밝혔다.

중국 내에서는 이란을 향한 동정과 지지 여론이 확산하고 있다.

중국 소셜 네트워크 웨이보에서는 이란이 중국 선박만 호르무즈 해협을 통과시키겠다고 한 소식이 공유되면서 “미국과 싸우는데 보탬이 되고자 기부하고 싶다”는 글이 게시됐다.

웨이보 상에는 “이란이 아무리 약해도 미국과 이스라엘을 향해 화살을 쏠 용기가 있다는 점은 존경할 만하다” “위대한 이란 인민이여, 힘내라. 파시스트 미국을 서아시아에서 몰아내라”는 등의 댓글도 올라왔다.

특히 지하에서 발사되는 미사일과 같이 이란의 최신 공격 시스템을 소개하는 영상이 인기를 끌었다.

반면 이란이 미사일 탄두가 여러 개의 작은 폭탄을 흩뿌려 민간인 피해가 클 수 있다는 우려에 국제사회에서 금지한 집속탄을 사용하는 것에 반대하는 여론도 있다.
윤창수 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
하메네이 이란 최고지도자의 사망 원인은 무엇인가?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 서울신문 하프마라톤 얼리버드
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로