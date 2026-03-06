[속보] 트럼프 “전 세계 이란 외교관들 망명 신청하길”

방금 들어온 뉴스

[속보] 트럼프 “전 세계 이란 외교관들 망명 신청하길”

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-03-06 06:59
수정 2026-03-06 07:27
이미지 확대
도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) 오후 소셜미디어 트루스소셜에 공개한 6분짜리 영상을 통해 미국의 모든 목표가 달성될 때까지 이란 공습 작전이 계속될 것이라고 말했다. 2026.3.2 트루스소셜 캡처
도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) 오후 소셜미디어 트루스소셜에 공개한 6분짜리 영상을 통해 미국의 모든 목표가 달성될 때까지 이란 공습 작전이 계속될 것이라고 말했다. 2026.3.2 트루스소셜 캡처


도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) “우리는 전 세계 이란 외교관들에게 망명을 신청하고, 우리를 도와 엄청난 잠재력을 지닌 이란을 새롭고 더 낫게 만들길 촉구한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에 2025 메이저리그사커(MLS) 우승팀 인터 마이애미를 초청한 행사에서 연설을 통해 이같이 말한 뒤 “이란의 훨씬 더 나은 미래가 지금 시작되고 있다”고 밝혔다.

그는 대(對)이란 군사 공격인 ‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전 개시 이후 이란 국민에게 미국과 이스라엘의 공습이 끝난 뒤 이란 정부를 접수하라면서 체제 전복을 촉구해왔지만, 이란 외교관들에게 이를 촉구한 것은 처음이다.

트럼프 대통령은 “미국은 향후 이란을 누가 이끌든 이란이 미국이나 이웃 나라들, 이스라엘, 그 누구에게도 위협이 되지 않도록 할 것”이라고 밝혔다. 이어 이란 군경을 향해서는 거듭 무기를 내려놓고 항복할 것을 촉구했다.

그는 “지금이 바로 이란 국민을 위해 일어설 때이며, 여러분의 나라를 되찾는 데 도움을 줄 때”라고 강조했다. 그러면서 “우리는 당신들을 면책할 것이며, 역사적으로 정말 옳은 편에 서도록 할 것”이라고 했다.

트럼프 대통령은 이번 작전을 통해 “그들의 해군이 사라졌다. 사흘 만에 24척의 함정이 사라졌다. 그들의 대공 무기도 사라졌다. 그들은 공군도 방공망도 없다. 모든 항공기와 통신망이 사라졌다”고 했다. 이어 “미사일이 사라졌다. 발사대도 사라졌다. 각각 약 60%와 64%”라고 전했다.

그는 이번 대이란 공격 개시 이후 유가가 오르고 있는 것과 관련, “유가에 대한 압박을 줄이기 위한 추가 조처가 임박했으며, 석유 가격은 상당히 안정된 것으로 보인다”고 말했다.
문경근 기자
