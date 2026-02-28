이스라엘, 이란 선제타격…하메네이노린듯

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
이스라엘, 이란 선제타격…하메네이노린듯

안석 기자
안석 기자
입력 2026-02-28 16:39
수정 2026-02-28 16:43
     0
12일전쟁 8개월만...미도 참여
하메네이 사무실 근처 폭격
28일(현지시간) 이란 테헤란에서 폭발이 발생한 뒤 도심 상공으로 연기가 치솟고 있다. 테헤란 AP 연합뉴스
28일(현지시간) 이란 테헤란에서 폭발이 발생한 뒤 도심 상공으로 연기가 치솟고 있다. 테헤란 AP 연합뉴스


이스라엘이 이란 본토를 겨냥한 선제적 군사 행동에 돌입했다. 이스라엘과 이란 간 직접 충돌은 지난해 6월 이른바 ‘12일 전쟁’ 이후 8개월 만으로 미국과 이란간 핵협상이 진행중인 가운데 일어났다.

28일(현지시간) 로이터·AP통신에 따르면 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 이날 성명을 통해 “이스라엘 국가에 대한 위협을 제거하기 위해 이란에 대한 예방적 공격(선제타격)을 단행했다”고 발표했다. 이번 공격에는 미군도 참여했다고 외신들은 전했다.

백악관도 이란에 대한 군사행동이 게시됐음을 확인했다.

미 당국자는 “현재 공습이 군사 목표물에 집중되고 있다”고 밝혔다고 CNN은 전했다. 또 다른 당국자는 “이번 공습의 목표는 이란의 군사적 위협에 대응하고 미군을 보호하는 것”이라고 밝혔다.

폭격 대상은 이란의 주요 군 시설 및 정부 기관, 정보 자산 등으로 알려졌다.

특히 공격 지점 중 하나는 이란 최고지도자 사무실 근처라고 외신들은 전했다. 현지 목격자들은 이란 수도 테헤란에 있는 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이의 사무실 근처에서 두 번의 큰 폭발이 난후 연기가 보였다고 전했다.

하메네이는 현재 테헤란이 아닌 다른 곳에 있는 것으로 전해졌다.

이날 이스라엘 전역에는 이란의 보복 공격에 대비한 공습 사이렌이 울려 퍼졌다. 군 당국은 “이스라엘을 향해 미사일이 발사될 가능성에 대비한 선제적 경보”라고 설명했다.

이란이 반격에 나선다면 중동 각지의 미군 기지를 겨냥할 것으로 관측된다.

이번 공격은 이란과 미국간 군사적 긴장이 최고조에 이른 가운데 일어났다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 그동안 외교적 해법이 최우선라면서도 이란에 대한 군사행동 가능성을 열어둔 바 있다.
조희선 기자
