[서울데이터랩] 미 증시, 기술주 강세 속 일제히 상승 마감…나스닥 0.88%↑

세줄 요약 14일 뉴욕증시는 기술주와 반도체주 강세로 주요 지수가 모두 올랐다. 다우와 S&P500, 나스닥이 동반 상승했고 VIX는 하락해 위험선호가 강화됐다. 엔비디아와 브로드컴이 지수 상승을 이끌었다. 뉴욕증시, 기술주·반도체주 강세로 동반 상승

나스닥 0.88% 상승, VIX 하락으로 심리 개선

엔비디아·브로드컴 등 AI 종목 상승 주도

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14일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 기술주와 반도체주 강세에 힘입어 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 전장보다 370.26포인트(0.75%) 오른 5만63.46에 거래를 마쳤고, S＆P500지수는 56.99포인트(0.77%) 상승한 7501.24를 기록했다. 나스닥 종합지수는 232.88포인트(0.88%) 오른 2만6635.22로 장을 마감했다.대형 기술주 중심의 나스닥100 지수는 213.36포인트(0.73%) 상승한 2만9580.30을 기록했고, 필라델피아 반도체지수는 55.80포인트(0.46%) 오른 1만2073.78로 집계됐다. 반면 시장의 공포지수로 불리는 VIX는 0.61포인트(-3.41%) 내린 17.26으로 내려가 투자심리 개선 흐름을 나타냈다. 다우운송지수도 276.05포인트(1.40%) 오른 2만57.41로 상대적으로 강한 상승세를 보였다.나스닥 시장에서는 반도체와 인공지능 관련 종목의 강세가 두드러졌다. 엔비디아는 4.39% 오른 235.74달러로 마감했고, 브로드컴은 5.52% 상승한 439.79달러를 기록했다. AMD도 0.94% 상승한 449.70달러로 거래를 마쳤다. 마이크로소프트는 1.04% 오른 409.43달러, 메타는 0.29% 상승한 618.43달러를 기록하며 지수 상승에 힘을 보탰다.개별 종목별로는 시스코 시스템즈가 13.41% 급등해 115.53달러를 기록하며 이날 두드러진 상승률을 보였다. 팔란티어 테크놀로지스는 2.83%, 램리서치는 1.26%, 어플라이드 머티어리얼즈는 0.90%, 코스트코 홀세일은 0.79% 상승했다. 반면 애플은 0.22% 내린 298.21달러, 아마존은 1.08% 하락한 267.22달러, 알파벳 Class A는 0.39%, 알파벳 Class C는 0.47% 각각 하락했다. 테슬라도 0.44% 밀린 443.30달러를 기록했다. 인텔은 3.62%, 마이크론 테크놀로지는 3.44% 각각 하락해 일부 반도체 종목은 차별화된 흐름을 보였다.뉴욕증권거래소에서는 TSMC ADR이 4.48% 상승한 417.72달러로 강세를 나타냈고, 오라클은 3.08% 오른 195.61달러를 기록했다. 캐터필러도 1.99% 상승한 920.22달러, 애브비는 1.09%, 엑슨모빌은 0.80%, 비자는 0.69% 각각 올랐다. 반면 알리바바 ADR은 3.22% 하락했고, GE 에어로스페이스는 1.08%, 일라이 릴리는 0.89%, 유나이티드헬스 그룹은 0.52% 각각 내렸다. 제이피모간체이스와 버크셔 해서웨이 Class B, 마스터카드도 약보합권에서 장을 마쳤다.거래 규모 측면에서는 나스닥에서 엔비디아의 거래대금이 412억달러에 달해 가장 활발한 흐름을 보였고, 테슬라 202억달러, 인텔 134억달러, AMD 116억달러, 마이크로소프트 103억달러, 애플 100억달러 등이 뒤를 이었다. 뉴욕증권거래소에서는 TSMC ADR 77억달러, 오라클 43.5억달러, 알리바바 ADR 26.9억달러, 제이피모간체이스 21.8억달러, 유나이티드헬스 그룹 21억달러 순으로 거래가 많았다.이날 미국 증시는 기술주와 일부 반도체주가 상승 흐름을 주도한 가운데, 변동성 지수 하락까지 겹치며 전반적으로 위험 선호 심리가 우세한 장세를 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자