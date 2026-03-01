“이스라엘 정보기관, 하메네이 관저서 오전회의 소식 입수에 美 공격시간 앞당겨”

이미지 확대 에어버스가 촬영한 위성사진에 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 관저(단지)에서 검은 연기가 치솟고 큰 피해가 발생한 모습이 담겼다. 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 공습을 가한 뒤의 상황으로, 2026년 2월 28일 이란 테헤란에서 촬영됐다.

이스라엘과 미국의 합동 이란 공격은 28일(현지시간) 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고 지도자가 측근들과 회의를 진행 중이던 시점에 맞춰 실행했다고 사안에 정통한 미국 소식통과 관료가 전했다고 로이터통신이 보도했다. 이스라엘은 하메네이가 알리 샴카니 국방위원회 사무총장과 모하마드 파크푸르 이슬람혁명수비대(IRGC) 총사령관 등 핵심 측근들과 함께 살해됐다고 밝혔다.이란 소식통들은 로이터에 하메네이가 이날 공격 직전 보안 시설에서 샴카니, 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장과 회동했다고 전했다. 이스라엘 고위 관리는 로이터에 하메네이의 시신이 발견됐다고 밝혔다.도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어 ‘트루스 소셜’에 게시한 글에서 정보 당국이 이란 최고 지도자의 동선을 정확히 파악한 후 그가 사살됐다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “그는 우리의 정교한 정보 및 추적 시스템을 피할 수 없었으며, 이스라엘과 긴밀히 협력해 그와 함께 살해된 다른 지도자들이 할 수 있는 일은 아무것도 없었다”고 말했다.익명을 요구한 미국 소식통과 관리는 하메네이가 고위 참모들과 회동한 사실이 확인되면서 이스라엘과 미국의 공중 및 해상 작전이 본격화됐다고 전했다. 미국 당국자는 기습 효과를 유지하기 위해 먼저 하메네이를 타격해야 했다며, 이는 이란 지도자가 은신처로 도피할 수 있다는 우려가 있었음을 시사한다고 설명했다.한 미국 소식통은 하메네이가 원래 이날 저녁 테헤란에서 회의를 열 것으로 예상됐다고 전했다. 그러나 이스라엘 정보기관이 아침에 회의를 연다는 사실을 파악했고, 이에 따라 공습이 앞당겨졌다고 소식통들은 밝혔다.회의 장소는 즉시 확인되지 않았다. 다만 이스라엘과 미국의 군사 작전 초반 테헤란에 위치한 하메네이의 관저가 공격을 받았고, 로이터가 확인한 위성 사진은 해당 건물이 파괴됐음을 보여줬다.하메네이의 사망이 미칠 영향은 아직 미지수다. 다만 공격 전 평가에서 미국 중앙정보국(CIA)은 그가 IRGC 강경파에 의해 대체될 수 있다고 결론지었다고 소식통들이 전했다.