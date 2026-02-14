“미국인은 본 적도 없는” 쿠팡, 트럼프·워싱턴에 100억 뿌렸다…전방위 로비

트럼프 케네디센터 10만 달러 후원

미국 소비자들에게 거의 알려지지 않은 쿠팡이 워싱턴 정가에서 막강한 영향력을 행사하고 있다고 미국 정치전문매체 폴리티코가 8일(현지시간) 보도했다.폴리티코는 쿠팡이 본사를 미국으로 이전하고 나스닥에 상장하는 한편 도널드 트럼프 행정부 및 집권 공화당과 연계된 인물들을 고용하고 막대한 로비 자금을 투입해 ‘미국 기업’을 자처하고 있다고 전했다.이런 전략을 바탕으로 쿠팡은 지난해 발생한 대규모 개인정보 유출 사태에 대한 한국 정부의 조사를 ‘미국 기업에 대한 차별적 규제’로 규정하며 미국 정부의 개입을 성공적으로 유도했다고 매체는 평가했다.폴리티코는 이날 ‘미국인 대부분은 사용해본 적 없으나 어쨌든 워싱턴의 플레이어가 된 회사’라는 제목의 기사에서 쿠팡이 도널드 트럼프 행정부 출범 이후 공격적으로 로비 전략을 강화해온 과정을 구체적으로 소개했다.보도에 따르면 2024년 설립된 쿠팡의 기업정치활동위원회(PAC)는 트럼프 대통령이 개편을 추진한 워싱턴DC 대표 공연장 케네디센터에 10만 달러(약 1억 5000만원)를 기부했다. 케네디센터는 ‘존 F. 케네디 공연예술센터’가 정식 명칭이지만, 트럼프 대통령 측이 보수 인사 중심으로 이사회를 재편한 뒤 지난해 12월 명칭을 ‘트럼프-케네디센터’로 바꿨다고 폴리티코는 전했다.정치권 기부도 늘었다. 쿠팡은 2025년 공화당과 민주당 의원 및 선거캠프에 총 19만 8978달러(약 3억원)를 기부한 것으로 집계됐다. 이 가운데 1만 5000달러를 받은 공화당 제이슨 스미스 연방 하원의원은 무역 사안을 다루는 하원 세입위원회 위원장이다.로비 지출 규모는 더 눈에 띈다. 쿠팡이 신고한 로비 총액은 2024년 330만 달러(약 48억원)로 급증했다. 폴리티코는 “그 전 2년간의 두 배를 넘는 수준”이라고 전했다. 2025년에는 227만 달러(약 33억원)를 썼다. 쿠팡은 트럼프 대통령 취임 당시 100만 달러(약 14억 6000만원)를 기부했고, 창업주 김범석 회장이 취임 행사에 참석할 수 있었다고도 폴리티코는 덧붙였다.정권 교체에 따른 로비 네트워크 재편도 있었다. 폴리티코는 바이든 행정부 시절 쿠팡이 한국 시장에 미국 기업 진출을 확대한다는 취지로 미 상무부 산하 국제무역청(ITA)과 이례적 파트너십을 맺었지만, 트럼프 대통령의 재선 이후에는 바이든 전 대통령과 연계된 로비 업체와의 계약을 종료하고 공화당 핵심 인사들과 연결고리가 있는 업체 두 곳을 새로 고용했다고 전했다. 작년 6월 추가 계약을 체결했고, 지난달 말에는 주요 로비 업체 한 곳과의 계약을 끊는 등 조정도 있었다.쿠팡에 자문을 제공했던 한 인사는 폴리티코에 “전방위 공세이고 매우 공격적”이라며 “워싱턴DC에서 오가는 논의에 영향을 미칠 수 있는 모든 경로를 공략하는 것”이라고 말했다.산업단체를 통한 영향력 확대도 병행했다. 쿠팡은 컴퓨터·통신산업협회(CCIA) 등 미국 내 기술·산업 로비 단체와 협력했고, 월마트·포드 등이 회원사인 전미대외무역위원회(NFTC) 이사회에도 합류했다고 폴리티코는 전했다. 폴리티코는 또 쿠팡이 ‘빅테크 네트워크’를 통해 간접적 지원도 얻어왔다며, 팔란티어 공동 창업자 조 론스데일이 지난달 22일 엑스(X)에 쿠팡 미국 투자자들의 소송을 지지하고 한국 정부를 비판하는 글을 올린 사례를 언급했다.폴리티코는 “겉으로 보면 외국계 대형 유통업체는 ‘미국 우선’ 기조의 백악관과 충돌할 수 있지만, 쿠팡은 지난 몇 년간 때로는 한국 정부와 대립하거나 한미 무역 협상을 복잡하게 만들면서도 미국과 보조를 맞추는 공격적 전략을 구사해왔다”고 평가했다. 미 무역대표부(USTR) 부대표를 지낸 웬디 커틀러 아시아소사이어티정책연구소(ASPI) 부회장은 “다른 미국 기업들과 달리 한국에서의 ‘디지털 차별’에 집중하는 방식으로 미국 정책 입안자들의 지지를 얻는 데 성공한 것으로 보인다”고 분석했다.