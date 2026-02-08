한국인 56% “일본 좋아요” 사상 처음…74%는 “트럼프 나빠요”

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
한국인 56% “일본 좋아요” 사상 처음…74%는 “트럼프 나빠요”

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-02-08 10:55
수정 2026-02-08 11:30
전년比 16%p↑…6개국 중엔 최저
트럼프 부정적 평가, 한국서 최고
한국 호감도, 태국·프랑스서 5%p↑

악수하는 한일정상
악수하는 한일정상 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 공동언론발표 후 악수하고 있다. 2026.1.13 연합뉴스


한국인 절반 이상이 일본에 호감을 느낀다는 일본 언론 단체의 여론조사 결과가 나왔다.

8일 일본 공익재단법인 신문통신조사회는 작년 11∼12월 한국, 미국, 영국, 프랑스, 러시아, 태국 등 6개국에서 각각 약 1000명을 대상으로 실시한 ‘대일 미디어 여론조사’에서 일본에 호감이 있다고 답한 한국인이 56.4%였다고 밝혔다. 작년과 비교하면 15.8% 포인트 상승한 수치다.

또한 이 단체가 2014년 조사를 시작한 이후 한국인의 대일 호감도가 50%를 넘은 것은 이번이 처음이다.

한국인의 일본에 대한 호감도는 10∼30대에서 비교적 높았고, 50대가 45.6%로 가장 낮았다.

요미우리신문은 조사회 견해를 인용해 “다카이치 사나에 총리가 한일관계를 중시하는 자세를 보인 것 등이 영향을 미친 것으로 보인다”고 전했다.

다만 한국인의 일본에 대한 호감도는 조사 대상 다른 나라에 비해서는 낮았다. 태국, 미국, 영국, 프랑스의 일본 호감도는 모두 80%를 넘었고 러시아도 전년에 비해 12.5% 포인트 하락했으나 56.5%로 한국보다는 소폭 높았다.

한국에 대한 호감도는 태국과 프랑스에서 높은 편이었다. 태국은 전년 대비 5.5% 포인트 오른 75.1%, 프랑스도 5.5% 포인트 상승한 68.1%였다.

이어 러시아(61.7%), 미국(50.9%), 영국(42.2%) 순으로 한국 호감도가 높았다.

미국 우선주의를 내세운 도널드 트럼프 미국 대통령에 대해서는 모든 나라에서 부정적 평가가 우세했다.

트럼프 대통령이 세계에 나쁜 영향을 미친다고 답한 응답자 비율은 한국이 73.7%로 가장 높았다.

프랑스와 태국에서도 70%를 넘었고, 영국은 62.3%였다. 이어 미국 57.9%, 러시아 52.2% 순으로 나타났다.

또 트럼프 대통령과 같은 인물이 자국 지도자가 되지 않기를 바란다는 응답자 비율도 모든 나라에서 50%를 웃돌았다. 러시아가 91.0%로 가장 높았고, 태국도 89.1%로 높은 편이었다. 한국은 75.5%였다.

한국인은 세계 평화에 위협이 되는 나라로 중국을 가장 많이 꼽았다. 중국은 2023년과 비교해 9.1% 포인트 오른 28.7%였다.

이어 북한(21.7%), 러시아(18.8%), 미국(16.4%) 순이었다. 2023년 대비 북한은 6.6% 포인트 하락하고 러시아도 3.1% 포인트 떨어졌다. 미국은 4.0%포인트 상승했다.
권윤희 기자
