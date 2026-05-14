“초과근무 수당달라고 했더니 상사가…” 조회수 폭발 26세女 사연

세줄 요약 인도 뭄바이의 26세 여성이 초과근무 수당을 요구했다가 상사에게 수백명 앞에서 꾸지람을 듣고 퇴사한 사연을 공개했다. 그는 직장 내 존엄성 문제를 알리고자 인스타그램에 글과 영상을 올렸고, 누리꾼들은 노동권 보호 필요성을 지적했다. 초과근무 수당 요구 뒤 공개 질타와 퇴사

뭄바이 26세 보컬 코치 사연 인스타그램 확산

직장 내 존엄성과 노동권 논의 촉발

이미지 확대 인도의 20대 여성이 초과근무 수당을 달라고 요구했다가 상사로부터 공개적인 질타를 받고 퇴사한 사연을 공개해 화제다. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인도의 20대 여성이 초과근무 수당을 달라고 요구했다가 상사로부터 공개적인 질타를 받고 퇴사한 사연을 공개해 화제다. 인스타그램 캡처

이미지 확대 인도의 20대 여성이 초과근무 수당을 달라고 요구했다가 상사로부터 공개적인 질타를 받고 퇴사한 사연을 공개해 화제다. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인도의 20대 여성이 초과근무 수당을 달라고 요구했다가 상사로부터 공개적인 질타를 받고 퇴사한 사연을 공개해 화제다. 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인도의 20대 여성이 초과근무 수당을 요구했다가 상사로부터 공개적인 질타를 받고 퇴사한 사연을 공개해 화제다.14일 일간 힌두스탄타임스(HT) 등 인도 매체들에 따르면 인도 서부 경제도시 뭄바이에 사는 드루파디(26)는 직장에서 겪은 일을 글과 동영상에 담아 최근 인스타그램에 공유해 조회수 12만회를 기록하며 화제를 모았다.드루파디는 뭄바이에 있는 교육 정보 기술 음악 회사에서 보컬 코치로 2년 7개월간 근무한 뒤 일과 시간 외에 추가로 일한 것에 대한 초과근무 수당 지급을 매니저에게 요구했다고 밝혔다.그는 “나의 요구에 대해 매니저는 수백명이 보는 앞에서 고함을 치며 꾸짖었다”고 토로했다.드루파디는 매니저로 추정되는 인물의 언행을 담은 동영상도 올렸다. 동영상에서 매니저로 보이는 이는 “모두 내 규정에 따라야 한다”며 “그게 싫으면 내일이라도 (회사를) 떠나라. 퇴사해도 정말로 괜찮다”고 윽박지른 것으로 전해졌다.그는 실제로 매니저의 말에 따라 얼마 지나지 않아 퇴사했다. 다만 퇴사 이전에 예의를 갖춰 사측에 공식 사과를 요청했지만 받아들여지지 않은 것으로 전해졌다.그는 HT에 직장에서 노동자의 존엄성을 유지하는 문제와 관련해 더 큰 대화가 필요하다는 점을 알리고자 인스타그램을 통해 사연을 알렸다고 밝혔다.이어 “우리 (젊은) 세대가 완벽하는 않다”면서도 “하지만 우리는 남의 눈치를 보느라 자존심을 굽히는 행동을 덜 하려는 쪽으로 변하고 있다. 그러한 변화가 필요할지 모른다”고 강조했다.사연을 접한 누리꾼들은 “정부가 초과 근무에 관한 엄격한 법률을 만들지 않는다면 재능 있는 사람들은 해외로 계속 유출될 것”, “해고당해야 퇴직금을 주지 않나”, “독한 환경에서 자신을 승진시킨 것” 등의 반응을 보였다.