구소련인가? “러시아군 ‘워키토키’ 급구”…통신 먹통 난리난 이유

머스크, 러군 스타링크 차단…전선 90% 통신 마비

이미지 확대 2023년 3월 8일 우크라이나 도네츠크주 바흐무트에서 촬영된 스타링크 위성인터넷 시스템 기기의 모습. 바흐무트 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2023년 3월 8일 우크라이나 도네츠크주 바흐무트에서 촬영된 스타링크 위성인터넷 시스템 기기의 모습. 바흐무트 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

우크라이나 전쟁에서 스타링크 위성 인터넷을 불법으로 사용해온 러시아군이 일론 머스크의 전격적인 차단 조치로 통신 마비에 직면했다.영국 일간 텔레그래프는 6일(현지시간) 친러시아 성향 군사 블로거들을 인용해 스타링크 서비스 중단 이후 전선에 투입된 러시아군 부대의 약 90%가 통신 연결을 상실했다고 보도했다.이번 조치는 미하일로 페도로우 우크라이나 국방장관과 머스크의 협상으로 이뤄졌다. 최근 러시아군이 장거리 드론에 스타링크 단말기를 부착해 정밀 타격에 활용하는 정황이 포착되자 양측이 공동 대응에 나선 것이다.스타링크는 우크라이나 정부가 승인한 단말기만 접속 가능한 ‘화이트 리스트’ 제도를 도입했다. 또 시속 75㎞ 이상으로 이동하는 장치에서는 인터넷이 자동 차단되도록 설정해, 고속 드론이나 미사일에 스타링크를 장착하는 길을 원천 봉쇄했다.그동안 러시아군은 서방 제재를 피해 제3국을 통해 스타링크 단말기를 밀반입한 뒤, 점령지 내에서 우크라이나망을 도용해 사용해왔다. 심지어 기마 부대까지 이 시스템을 이용할 정도로 러시아군의 스타링크 의존도는 높았다.하지만 갑작스러운 차단 조치에 러시아 전선은 큰 혼란에 빠졌다. 한 러시아 군사 블로거는 “거의 모든 전선에서 단말기가 차단돼 지휘 통제가 불가능해졌다”며 “구식 워키토키 무전기를 기부해달라”고 호소했다.전문가들은 이번 조치가 우크라이나에 상당한 도움이 될 것으로 보고 있다. 러시아 익명 군사 블로거 ‘밀리터리 인포먼트’는 이번 조치가 러시아군을 수년 전 수준으로 퇴보시킬 수 있다고 평가했다.미국 외교정책연구소(FPRI) 롭 리 선임연구원도 “러시아군의 지상 무인 로봇 운용과 중거리 미사일 타격 능력이 크게 저하될 것”이라고 말했다.다만 이번 차단 과정에서 우크라이나 측 단말기도 함께 먹통이 되는 부작용이 보고되고 있다. 또 러시아가 자체 저궤도 위성 통신망을 개발 중이고, 우크라이나 유심카드를 장착한 셀룰러 모뎀 등 우회로를 찾고 있어 효과 지속 여부는 미지수라는 분석도 나온다.우크라이나 보안협력센터의 세르히 쿠잔 회장은 “러시아군이 무선 통신이나 광케이블 등 대안을 찾겠지만, 스타링크보다 훨씬 불안정하고 취약하다”며 “이번 봉쇄가 적의 전장 활동과 드론 작전에 직접적인 타격을 줄 것”이라고 강조했다.