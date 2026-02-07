성기 커지면 유리해진다?…스키점프 ‘확대 주사’ 의혹 진실은

이미지 확대 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스키점프 남자 노멀힐 훈련 세션에서 한 선수가 점프하고 있다. 5일(현지시간) 이탈리아 프레다초. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스키점프 남자 노멀힐 훈련 세션에서 한 선수가 점프하고 있다. 5일(현지시간) 이탈리아 프레다초. AP 뉴시스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 스키점프 종목에서 이른바 ‘성기 확대 주사 의혹’이 불거지자 국제기구들까지 대응에 나섰다.국제스키연맹(FIS)은 7일(한국시간) AP통신에 “어떤 선수에게서도 경기력 향상을 위해 히알루론산 주사를 사용했다는 정황이나 증거는 확인되지 않았다”고 밝혔다. FIS는 “현재까지 제기된 주장은 근거 없는 소문”이라는 입장을 분명히 했다.논란의 발단은 독일 매체 빌트의 보도였다. 빌트는 올림픽 내부 소식통을 인용해 일부 남자 스키점프 선수들이 히알루론산을 성기에 주입해 신체 치수를 일시적으로 키운 뒤, 경기복 제작 과정에서 실시되는 3차원 신체 스캔 측정을 왜곡했을 가능성을 제기했다.보도의 핵심은 공기역학적 이점이다. 국제스키연맹은 대회 전 선수들의 신체를 3차원 스캐너로 측정해 경기복 사이즈를 결정하는데, 특정 부위 치수가 커질 경우 상대적으로 더 큰 경기복을 착용할 수 있다는 주장이다.스키점프에서는 선수가 공중에서 다리를 V자로 벌릴 때, 다리 사이 원단이 넓게 펼쳐지며 양력을 만들어 체공 시간을 늘릴 수 있다. 경기복이 헐렁할수록 바람을 더 많이 받아 비거리가 늘어날 수 있다는 논리다.논란이 커지자 세계도핑방지기구(WADA)도 조사 가능성을 언급했다. 비톨트 반카 WADA 회장은 6일 밀라노에서 열린 기자회견에서 “일부 남자 스키점프 선수들에 대한 조사를 검토하고 있다”고 밝혔다. 올리비에 니글리 사무총장 역시 “해당 행위가 경기력을 어떻게 향상시키는지 명확하지 않지만, 도핑과의 연관성은 살펴볼 것”이라고 말했다.다만 히알루론산은 WADA 금지 약물 목록에는 포함돼 있지 않다. 이 때문에 해당 사안이 실제로 확인되더라도 도핑보다는 장비 규정 위반 문제로 분류될 가능성이 크다는 분석이 나온다. 이 경우 관할은 WADA가 아닌 국제스키연맹이 맡게 된다.국제스키연맹이 즉각 부인에 나선 배경에는 과거 장비 논란도 있다. 지난해 노르웨이 트론헤임에서 열린 세계선수권대회에서는 일부 선수가 사타구니 부위 솔기를 조정한 경기복을 착용한 사실이 적발돼 18개월 출전 정지 처분을 받았다. 이후 FIS는 신체 치수 측정 방식과 경기복 검사 절차를 대폭 강화했다.현재까지 해당 의혹은 공식적으로 근거 없는 소문에 가깝다는 평가가 나온다. 그러나 올림픽을 앞두고 장비 규정의 사각지대를 둘러싼 편법 가능성이 다시 부각되면서, 논란은 당분간 이어질 가능성이 있다.