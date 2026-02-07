올림픽 데뷔 무대서 금메달…스위스 폰 알멘, 활강 정상에

이미지 확대 Milan Cortina Olympics Alpine Skiing 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 알파인스키 남자 활강 경기에서 금메달을 차지한 스위스의 프란요 폰 알멘이 시상 후 기뻐하고 있다. AP뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 Milan Cortina Olympics Alpine Skiing 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 알파인스키 남자 활강 경기에서 금메달을 차지한 스위스의 프란요 폰 알멘이 시상 후 기뻐하고 있다. AP뉴시스

스위스 알파인스키 선수 프란요 폰 알멘이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 첫 금메달의 주인공이 됐다.폰 알멘은 7일(한국시간) 이탈리아 보르미오의 스텔비오 스키 센터에서 열린 대회 알파인스키 남자 활강 경기에서 1분 51초 61의 기록으로 정상에 올랐다.2001년생인 폰 알멘은 이번 대회가 생애 첫 올림픽 출전으로, 데뷔 무대를 금메달로 장식했다. 그는 2023년부터 국제스키연맹(FIS) 월드컵 무대에서 활약하며 지난해와 올해 활강 종목에서만 5승을 거뒀고, 지난해 2월 오스트리아 잘바흐에서 열린 알파인스키 세계선수권대회에서도 남자 활강 챔피언에 오른 바 있다.올림픽 직전 열린 마지막 월드컵 활강 경기인 지난 1일 스위스 크랑몬타나 대회에서도 우승하며 상승세를 이어온 폰 알멘은, 올림픽 무대에서도 흔들림 없는 레이스를 펼쳤다.동계올림픽 남자 활강에서는 2022년 베이징 대회 베아트 포이츠에 이어 2회 연속 스위스 선수가 금메달을 차지했다.개최국 이탈리아는 첫 메달 결정 경기에서 은메달과 동메달을 수확했다. 조반니 프란초니가 1분 51초 81로 은메달을, 도미니크 파리스가 1분 52초 11로 동메달을 각각 목에 걸었다.올 시즌 월드컵에서 활강과 대회전 각각 3승, 슈퍼대회전 2승을 거두며 남자부 종합 선두를 달리고 있는 마르코 오데르마트는 1분 52초 31로 4위에 그쳤다.