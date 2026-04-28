[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 28일

세줄 요약 2026년 4월 28일 운세는 대체로 밝다. 여러 띠에서 상승세와 횡재운, 귀인운이 두드러지고, 가족과의 화합이나 도움도 기대된다. 다만 일부는 욕심과 방심을 줄이고, 지출과 처신을 조심하면 더 좋은 흐름을 이어갈 수 있다. 전반적 상승세와 행운 기운

재물·횡재·귀인운 두드러짐

욕심·방심 줄이면 흐름 안정

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48년생 : 하는 일이 상승세를 탄다.60년생 : 부부 화합이 좋다.72년생 : 부지런히 움직이면 성과가 있다.84년생 : 가만히 있으면 횡재수가 따른다.96년생 : 행운이 손짓하는 날이다.49년생 : 반가운 사람을 만난다.61년생 : 가족의 도움을 받는다.73년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.85년생 : 서서히 빛을 발한다.97년생 : 욕심을 줄이면 재물운이 따른다.호랑이50년생 : 희망이 넘치는 하루다.62년생 : 횡재운이 따른다.74년생 : 타인과의 유대가 깊어진다.86년생 : 귀인을 만나는 운이다.98년생 : 새로운 길을 모색하면 좋다.토끼51년생 : 뜻밖의 경사가 있다.63년생 : 낙천적인 생각이 도움이 된다.75년생 : 좋은 일이 생긴다.87년생 : 집안일이 잘 풀린다.99년생 : 금전운이 아주 좋다.52년생 : 문제가 생겨도 곧 해결된다.64년생 : 어려움이 차츰 줄어든다.76년생 : 하던 일을 그대로 추진하라.88년생 : 도움을 주는 사람이 나타난다.00년생 : 결심을 지키면 성과가 있다.53년생 : 돈이 들어와 즐겁다.65년생 : 부부 화목에 신경 쓰면 좋다.77년생 : 본분을 지키면 운이 트인다.89년생 : 좋은 일만 이어진다.01년생 : 욕심을 부리면 손해다.54년생 : 주변 시샘에 흔들리지 마라.66년생 : 지출을 줄이면 운이 오른다.78년생 : 전화위복의 기회가 있다.90년생 : 웃음이 끊이지 않는다.02년생 : 기회는 자주 오지 않는다.55년생 : 마음을 열고 사람을 대하라.67년생 : 긴장을 풀면 좋다.79년생 : 도움을 받아 일이 풀린다.91년생 : 방심은 피하는 것이 좋다.03년생 : 수고한 만큼 이득이 있다.원숭이56년생 : 일이 풀리기 시작한다.68년생 : 주관대로 행동하면 좋다.80년생 : 성공의 지름길은 노력이다.92년생 : 도와주는 사람이 많다.04년생 : 행운과 명예가 함께 한다.57년생 : 기쁘고 편안한 하루다.69년생 : 재물운이 붙는다.81년생 : 참고 견디면 길하다.93년생 : 주머니 사정이 나아진다.05년생 : 오후에 일이 잘 풀린다.58년생 : 타인에게 인정을 받는다.70년생 : 소문이 좋아 처신이 중요하다.82년생 : 기쁜 일이 생긴다.94년생 : 휴식을 취하면 좋다.06년생 : 의사 표현을 분명히 하라.돼지59년생 : 큰 욕심 없이 만족하라.71년생 : 운이 순조롭게 흐른다.83년생 : 여행이나 이동에 좋다.95년생 : 참고 견디면 길하다.07년생 : 타인에게 인정받는다.