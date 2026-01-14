스타벅스 직원 2명, 경찰 컵에 ‘금기의 그림’ 그렸다가…곧바로 짤렸다

이미지 확대 미국 로스앤젤레스 노워크시 스타벅스에서 보안관에게 제공된 음료 컵. 돼지 그림이 그려져 있다. 로스앤젤레스 카운티 보안관국 닫기 이미지 확대 보기 미국 로스앤젤레스 노워크시 스타벅스에서 보안관에게 제공된 음료 컵. 돼지 그림이 그려져 있다. 로스앤젤레스 카운티 보안관국

미국 스타벅스 매장에서 보안관이 주문한 음료 컵에 돼지 그림을 그려 준 직원 2명이 해고됐다. 미국에서 경찰에게 “돼지”라고 말하거나 그런 그림을 보여주는 것은 우리나라로 치면 경찰을 향해 심한 욕설을 내뱉는 것과 비슷한 수준으로 받아들여진다.13일(현지시간) 데일리메일에 따르면, 미국 로스앤젤레스(LA) 노워크시 스타벅스에서 지난 9일 16시간 근무 중 음료를 주문한 보안관에게 이같은 일이 벌어졌다.해당 보안관은 자신의 비공개 인스타그램에 “음료를 받았을 때 직원이 컵에 돼지를 그려놓은 것을 봤다. 지역사회를 위해 긴 하루를 보낸 뒤라 더욱 실망스럽고 무례하게 느껴졌다. 카페인이 필요해서 들렀을 뿐인데 불쾌한 기분으로 매장을 나왔다”고 밝혔다.스타벅스 대변인 재시 앤더슨은 이 사건으로 해당 직원 2명이 회사를 떠나게 됐다고 밝혔다.먼저 앤더슨은 돼지 그림이 보안관을 비하할 의도는 없었으며, 인기 밈 캐릭터인 ‘존 포크’를 그린 것이라고 해명했다. 보안관이 매장에 와서 주문하기 몇 시간 전에 해당 그림이 그려졌다는 것이다.그럼에도 보안관이든 일반인이든 그림이 그려진 컵을 고객에게 제공하는 것은 회사 지침 위반이기 때문에 두 직원을 해고했다고 앤더슨은 말했다.스타벅스 측은 “용납할 수 없는 일”이라며 “해당 고객과 보안관 부서 관계자들에게 여러 차례 연락해 사과했다”고 밝혔다.LA 카운티 보안관국은 11일 성명을 내고 “이 사건을 깊이 우려한다. 의도적으로 돼지 그림을 손으로 그린 컵을 제공한 것은 법 집행관을 비하하려는 의도”라고 지적했다.또 “극도로 모욕적이고 부적절하며 용납할 수 없는 행동”이라며 해당 경찰관이 즉시 문제를 보고했고, 커피 회사의 기업 보안에 공식적으로 우려를 제기해 책임을 묻도록 했다“고 밝혔다.