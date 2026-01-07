새해 ‘전광판 뽀뽀’ 생중계된 男男커플…충격 받은 앵커 반응이 더 화제

새해 ‘전광판 뽀뽀’ 생중계된 男男커플…충격 받은 앵커 반응이 더 화제

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-01-07 15:58
수정 2026-01-07 15:58
이미지 확대
미국 뉴욕 타임스퀘어에서 새해 키스를 나누는 게이 커플과 이 장면을 보고 충격받은 표정의 ESPN 진행자 스콧 밴 펠트. 소셜미디어(SNS) 캡처
미국 뉴욕 타임스퀘어에서 새해 키스를 나누는 게이 커플과 이 장면을 보고 충격받은 표정의 ESPN 진행자 스콧 밴 펠트. 소셜미디어(SNS) 캡처


새해 첫날 미국 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 비친 게이 커플의 키스 장면이 방송에 생중계되면서 논란이 됐다. 앵커의 당황한 표정이 온라인에서 화제가 되자, 당사자들은 “그냥 놀랐을 뿐”이라며 악의적 해석을 일축했다.

7일(현지시간) 데일리메일에 따르면, 지난달 31일 밤 뉴욕 타임스퀘어에서 새해를 맞이하며 키스를 나눈 게이 커플이 예상치 못한 논란의 중심에 섰다.

개인 트레이너 리키 로치와 남자친구 디제이 페트로시노는 새해 카운트다운이 끝나는 순간 키스를 나눴다.

이 모습은 현장을 중계하던 미국 스포츠 전문 방송 ESPN에 포착됐다. 진행자 스콧 밴 펠트는 이 장면을 본 직후 어깨를 으쓱이며 다소 충격을 받은 듯한 표정을 지었다.

이 반응이 담긴 영상은 소셜미디어(SNS)에서 빠르게 퍼졌다.

논란이 일자 해당 커플은 현지 매체와의 인터뷰를 통해 “TV로 생중계될 줄은 몰랐다. 평소에도 항상 키스하기 때문에 그렇게 큰 일인 줄 생각하지 못했다”고 밝혔다.

앵커의 표정을 두고 온라인에서 갑론을박이 벌어진 것을 두고서도 두 사람은 그 반응에 악의가 없었다며 온라인 사용자들의 과도한 해석을 비판했다.

로치는 “친구들은 내가 지옥에 갈 거라며 연락을 끊었다”면서도 “가족이 잘 받아들여줘서 진짜 내 모습으로 살 수 있었다. 커밍아웃이 두려웠는데 가족 덕분에 용기를 낼 수 있었다”고 회상했다.

페트로시노는 “성소수자는 수백 년 동안 있어왔던 존재다. 새로운 게 아니다”라며 “하지만 지금 이 순간 우리 모습이 세상에 알려지는 것이 의미 있다고 본다. 우리가 그런 역할을 하게 돼 기쁘다”고 말했다.
김성은 기자
