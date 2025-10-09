“밤새 ‘유령’ 찾으면 710만원 드립니다”…美 84년 된 호텔서 무슨 일이

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“밤새 ‘유령’ 찾으면 710만원 드립니다”…美 84년 된 호텔서 무슨 일이

김성은 기자
김성은 기자
입력 2025-10-09 14:58
수정 2025-10-09 15:25
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
미국 서부 네바다 주 라스베가스 엘 코르테즈 호텔의 전경. 위키미디어 커먼스
미국 서부 네바다 주 라스베가스 엘 코르테즈 호텔의 전경. 위키미디어 커먼스


미국 서부 네바다 주 라스베가스에서 가장 오래된 호텔에서 유령을 찾는 사람에게 5000달러(약 710만원) 상금을 주는 행사가 열린다. 도전자 한 명을 선발해 12월 초 주말 동안 유령 탐지 장비를 제공하고 호텔 곳곳을 조사하게 할 계획이다.

6일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면, 온라인 카지노 정보 사이트인 ‘카지노닷오알지’는 라스베가스의 엘 코르테즈 호텔 앤 카지노에서 이달 31일까지 ‘유령 사냥 콘테스트’가 열린다고 밝혔다.

엘 코르테즈는 지난 1941년 문을 열었다. 라스베가스에서 가장 오래 운영된 호텔 카지노다.

‘올드 스트립’ 또는 ‘올드 베가스’로 불리는 프리몬트 거리에 자리잡고 있다. 84년 역사 동안 살인 사건, 초자연적 현상 등이 발생했다고 알려졌다.

투숙객들은 이 호텔에서 종종 정체를 알 수 없는 발소리와 그림자 같은 형체를 목격했다고 전해진다.

이미지 확대
엘 코르테즈 호텔 내부 모습. 소셜미디어(SNS) 캡처
엘 코르테즈 호텔 내부 모습. 소셜미디어(SNS) 캡처


선발된 사람은 12월 초 밤에 호텔 복도와 카지노, 유령이 출몰한다는 구역을 탐사하게 된다.

전자기장 측정기, 전자음성현상 녹음기, 열감지 센서 등 전문 장비를 사용해 비정상적인 활동을 감지하는 임무를 맡는다.

뭔가 이상한 것을 발견하면 사진과 영상으로 증거를 남기고, 가장 무섭거나 재미있거나 신비로운 발견 내용을 짧은 보고서로 작성해야 한다.

다만 호텔 측은 이번 행사와 무관하다고 밝혔다.

호텔 대변인은 “온라인에서 진행되는 유령 사냥 콘테스트를 알고 있지만, 우리 호텔은 이 행사와 아무 관련이 없다”며 “엘 코르테즈의 공식 행사는 항상 우리 웹사이트와 소셜미디어(SNS)를 통해 직접 알릴 것”이라고 말했다.
김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로