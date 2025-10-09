“밤새 ‘유령’ 찾으면 710만원 드립니다”…美 84년 된 호텔서 무슨 일이

이미지 확대 미국 서부 네바다 주 라스베가스 엘 코르테즈 호텔의 전경. 위키미디어 커먼스 닫기 이미지 확대 보기 미국 서부 네바다 주 라스베가스 엘 코르테즈 호텔의 전경. 위키미디어 커먼스

엘 코르테즈 호텔 내부 모습. 소셜미디어(SNS) 캡처

미국 서부 네바다 주 라스베가스에서 가장 오래된 호텔에서 유령을 찾는 사람에게 5000달러(약 710만원) 상금을 주는 행사가 열린다. 도전자 한 명을 선발해 12월 초 주말 동안 유령 탐지 장비를 제공하고 호텔 곳곳을 조사하게 할 계획이다.6일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면, 온라인 카지노 정보 사이트인 ‘카지노닷오알지’는 라스베가스의 엘 코르테즈 호텔 앤 카지노에서 이달 31일까지 ‘유령 사냥 콘테스트’가 열린다고 밝혔다.엘 코르테즈는 지난 1941년 문을 열었다. 라스베가스에서 가장 오래 운영된 호텔 카지노다.‘올드 스트립’ 또는 ‘올드 베가스’로 불리는 프리몬트 거리에 자리잡고 있다. 84년 역사 동안 살인 사건, 초자연적 현상 등이 발생했다고 알려졌다.투숙객들은 이 호텔에서 종종 정체를 알 수 없는 발소리와 그림자 같은 형체를 목격했다고 전해진다.선발된 사람은 12월 초 밤에 호텔 복도와 카지노, 유령이 출몰한다는 구역을 탐사하게 된다.전자기장 측정기, 전자음성현상 녹음기, 열감지 센서 등 전문 장비를 사용해 비정상적인 활동을 감지하는 임무를 맡는다.뭔가 이상한 것을 발견하면 사진과 영상으로 증거를 남기고, 가장 무섭거나 재미있거나 신비로운 발견 내용을 짧은 보고서로 작성해야 한다.다만 호텔 측은 이번 행사와 무관하다고 밝혔다.호텔 대변인은 “온라인에서 진행되는 유령 사냥 콘테스트를 알고 있지만, 우리 호텔은 이 행사와 아무 관련이 없다”며 “엘 코르테즈의 공식 행사는 항상 우리 웹사이트와 소셜미디어(SNS)를 통해 직접 알릴 것”이라고 말했다.