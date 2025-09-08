“훨씬 많은 ‘보물’ 묻혀” 예상 뛰어넘는 ‘잭팟’ 터졌다…대박난 이 나라

카자흐스탄 최대 희토류 매장지 매장량 예상치 상회

이미지 확대 희토류 광물 샘플 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 희토류 광물 샘플 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국제사회의 관심을 한 몸에 받은 중앙아시아 카자흐스탄의 최대 희토류 매장지에 애초 예상치보다 훨씬 더 많은 희토류가 묻혀있다는 조사 결과가 나왔다.8일 키르기스스탄 매체인 타임스오브센트럴아시아(TCA)에 따르면 지질학자들이 2022년부터 2년여 동안 카자흐스탄 중부 카라간다주의 희토류 매장지 쿠이레크티콜을 탐사한 결과, 희토류 매장량이 애초 예상치인 2000만t보다 더 많은 2820만t으로 파악됐다.지질학자들은 해당 매장지의 최대 300m 깊이의 4개 핵심 구역에서 세륨과 란타넘 계열 금속 원소가 집중된 것을 확인했다. 세륨은 자동차 배기가스 정화시스템 등의 촉매제 및 세라믹 광택제 등으로 사용되며, 란타넘은 카메라 렌즈와 망원경 렌즈 등 고급 유리 제조와 배터리 및 수소저장 시스템에도 활용된다.알리베크 알데네이 카라간다주 부주지사는 “이번 탐사를 통해 금과 구리, 텅스텐 잠재적 매장지도 발견됐다”고 밝혔다. 그러면서 “외국 기업들이 이미 (쿠이레크티콜 매장지) 탐사를 진행하고 있다”며 “이로써 우리의 광물자원 기반이 더욱 넓어질 것”이라고 했다.카자흐스탄은 알루미늄과 구리는 물론 희토류 자원 보유 대국으로 불린다. 이 같은 매장량이 확인되면 카자흐스탄은 매장량 규모에서 중국과 브라질에 이어 세계 3위 규모가 된다. 카자흐스탄은 현재 미국 지질 조사국의 희토류 금속 매장량 국가 목록에 포함되지 않는다.희토류는 첨단 기술과 국방, 에너지 등 다양한 분야에서 전략적 중요성을 가져 미래 산업의 경쟁력 강화에 필수적인 자원으로 인식된다.