도끼에 살해된 69세男…용의자는 24세女 “성매매 의혹” 美경찰 수사

도끼에 살해된 69세男…용의자는 24세女 “성매매 의혹” 美경찰 수사

하승연 기자
입력 2025-09-04 13:47
수정 2025-09-04 14:29
이미지 확대
노인 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
노인 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


미국의 한 아파트에서 60대 남성이 도끼에 살해당한 채 발견된 사건이 발생해 충격을 주고 있는 가운데 경찰이 20대 여성을 유력한 용의자로 조사 중이다.

3일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 지난 5월 샌프란시스코 지역의 한 임대주택 아파트에서 남성 존 타일러(69)가 숨진 채 발견됐다. 당시 관리인들이 방 안에서 피가 흩뿌려진 상태의 시신을 발견했다.

부검 결과 타일러는 머리뼈와 갈비뼈가 부러지고 머리와 얼굴, 손 등에 방어흔을 포함한 상처 16곳이 확인됐다. 경찰은 현장에서 손도끼, 피 묻은 칼, 휴대전화 6대, 파란색 라텍스 장갑 등을 수거했다.

인근 폐쇄회로(CC)TV에는 타일러가 젊은 여성과 함께 아파트로 들어가는 모습이 찍혔으며, 여성은 이튿날 오전 방을 나갔고 이후 출입 기록은 없었다. 건물 관리인은 타일러가 젊은 여성을 아파트로 자주 들였으며, 해당 여성 역시 성매매하는 여성으로 추정된다고 전했다.

경찰은 장갑과 도끼에서 확보한 DNA가 여성의 운전면허증 사진과 CCTV 속 여성의 모습과 일치한다고 밝혔다. 이 여성은 지난 7월 오클랜드에서 체포돼 살인 혐의로 조사를 받았으나 기소되지 않고 석방됐다. 경찰은 추가 수사를 이어가고 있다.



샌프란시스코 검찰은 “체포 당시 여성이 살해했다는 증거가 충분히 있었지만, 기소에는 더 높은 수준의 증거가 필요하다”며 “추가 수사 결과에 따라 기소 여부를 결정하겠다”고 밝혔다.
하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
