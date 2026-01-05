불붙은 강원교육감 선거…출마선언 잇달아

불붙은 강원교육감 선거…출마선언 잇달아

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-01-05 15:38
수정 2026-01-05 15:38
강원교육청 전경. 서울신문 DB
강원교육청 전경. 서울신문 DB


내년 6월 3일 치러지는 강원교육감 선거의 대진표가 윤곽을 드러내고 있다. 유력 주자들이 일찌감치 등판해 선거 열기가 조기에 불붙고 있다.

최광익 강원미래교육포럼 대표는 5일 강원교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “강원교육의 새 판을 짜겠다”며 출마를 선언했다. 그는 “교육격차는 날이 갈수록 벌어지고, 학교 현장은 각종 민원과 갈등으로 신음하고 있다. 오직 아이들의 행복과 성장이 기준이 되는 진짜교육을 시작하겠다”고 출마의 변을 밝혔다. 최 대표는 강원교육감직인수위원장, 화천고 교장 등을 지냈고, 중도보수 성향으로 분류된다.

보수 성향의 신경호 현 강원교육감은 지난해 11월 공개석상에서 “어려움이 있겠지만, 강원교육의 안정적인 발전을 위해 지속해서 일하고 싶다. 내년 선거에 출마하지 않는다는 소문이 퍼지고 있어 유감이다”며 재선 도전 의사를 밝혔다.

진보 진영에서는 강삼영 전국교육자치혁신연대 상임대표가 지난달 12월 출마를 선언했다.

이들 외에도 김익중 강원교육청 진로교육과장, 유대균 춘천교대 총동문회장, 조백송 강원희망교육포럼 대표, 주국영 강원입시포럼 대표, 최승기 비정규교수노조 강원지부장 등이 출마를 저울질하는 것으로 알려졌다.
춘천 김정호 기자
