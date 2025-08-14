시속 77㎞ 과속했다가…‘1억 5천만원’ 벌금폭탄, 이유 있었다

이미지 확대 과속 관련 이미지. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 과속 관련 이미지. 아이클릭아트

과속에 대한 처벌이 엄격한 것으로 알려진 스위스에서 한 자산가가 과속 운전을 했다가 거액의 벌금을 물게 될 위기에 처했다.13일(현지시간) 미 CNN 등에 따르면 이 운전자는 1년 전 스위스 보주(州)의 주도 로잔에서 제한 속도가 시속 50㎞인 도로를 시속 77㎞로 운전했다가 경찰에 적발됐다.보주 법원은 지난 6월 이 운전자에게 벌금 1만 스위스프랑(약 1700만원)을 선불로 내고, 향후 3년 이내에 유사한 속도위반이 적발될 경우 추가로 8만 스위스프랑(약 1억 3700만원)을 추가로 내야 할 수 있다고 판결했다.스위스는 과속 벌금 액수를 개인의 소득과 재산, 생활방식 등을 기반으로 부과하고 있다. 재산과 소득을 기준으로 과속 벌금을 부과하는 방식은 독일과 프랑스, 오스트리아, 그리고 북유럽 국가들도 채택하고 있다.최대 9만 스위스프랑(약 1억 5000만원)의 벌금을 물게 될 위기에 처한 이 운전자는 스위스 경제지 빌란이 스위스에서 가장 부유한 300명 중 1인으로 꼽힌 적이 있는 자산가인 것으로 알려졌다.그는 프랑스 국적이며 수천억원대의 자산을 보유하고 있는 것으로 전해졌다. 이 자산가는 법원의 결정에 이의를 제기하지 않았다.앞서 그는 8년 전에도 유사한 과속 사건으로 적발된 적이 있다. 당시에도 1만 스위스프랑을 먼저 납부했고, 2년 이내에 또 다른 위반이 적발될 경우 추가로 6만 스위스프랑(약 1억원)을 냈어야 했다고 현지 언론은 전했다.과속과 관련한 스위스 내 최대 벌금 사건은 2010년에 있었다. 백만장자인 한 페라리 운전자는 장크트갈렌주에서 과속으로 차를 몰았다가 29만 달러(약 4억원)에 달하는 벌금을 물었다.또한 지난 2016년 스위스의 한 경찰관은 은행 현금 인출기를 폭파한 도둑을 쫓던 중 제네바 거리에서 제한 속도의 거의 2배에 달하는 속도로 주행한 혐의로 벌금을 물기도 했다.