인천서 60대女 몰던 승용차 카페 돌진 “페달 착각”…직원·손님 20여명 긴급 대피

인천서 60대女 몰던 승용차 카페 돌진 "페달 착각"…직원·손님 20여명 긴급 대피

이보희 기자
입력 2026-01-06 17:34
수정 2026-01-06 17:34
인천에서 60대 여성 운전자가 몰던 승용차가 카페로 돌진하는 사고가 발생했다. 인천 검단소방서 제공
인천에서 60대 여성 운전자가 몰던 승용차가 카페로 돌진하는 사고가 발생했다. 인천 검단소방서 제공


인천에서 60대 여성 운전자가 몰던 승용차가 카페로 돌진해 직원과 손님들이 긴급 대피하는 사고가 발생했다.

6일 인천소방본부 등에 따르면 이날 오후 1시 49분 서구 마전동 1층짜리 카페 건물로 A(65)씨가 몰던 그랜저가 들이닥쳤다.

이 사고로 인명 피해는 발생하지 않았지만 카페 외벽과 출입문, 내부 기물 등이 파손됐다. A씨의 차량 앞부분도 파손됐다.

경찰 관계자는 “카페에는 직원과 손님 등 20여명이 있었으나 다행히 다친 사람은 없었다”며 “A씨도 스스로 차량에서 대피했다”고 전했다.

A씨는 주차장에 진입하는 과정에서 브레이크 대신 가속 페달을 밟아 사고가 났다고 주장한 것으로 전해졌다. 음주 상태는 아니었던 것으로 확인됐다.



경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
이보희 기자
