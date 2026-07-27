[씨줄날줄] 국가 정상의 타국 대선 개입

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2026-07-28 27면

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전기톱으로 유명세를 얻은 사내 옆에 대형 가위를 든 남자가 섰다. 남자가 가위질하는 시늉을 하자 사내는 파안대소했다. 오는 10월 브라질 대선을 앞두고 지난 25일 상파울루에서 열린 자유당 전당대회에서 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과 자유당 대선 후보로 확정된 플라비우 보우소나루 상원의원이 연출한 장면이다.밀레이 대통령은 2023년 대선에서 좌파 정부의 포퓰리즘을 끊어내겠다며 전기톱을 휘두르는 퍼포먼스로 주목받았다. 극우 성향의 괴짜 대통령으로 통하는 그는 이날 이웃나라의 보수당 전당대회에 참석해 우파 대선 후보를 지지하는 이례적인 행보를 펼쳤다. 루이스 이나시우 룰라 다시우바 현 대통령과 진보 진영을 겨냥해 “사회주의 쓰레기”, “도둑 좌파들”이라고 원색적으로 비난하기도 했다. 이에 브라질 외무부는 아르헨티나 주재 자국 대사를 본국으로 소환하며 외교적 대응에 나섰다.현직 국가 정상이 다른 나라의 대선에 노골적으로 개입한 사례는 도널드 트럼프 미국 대통령이 먼저였다. 트럼프 대통령은 지난해 콜롬비아와 온두라스 대선을 앞두고 우파 후보 지지를 촉구하는 글을 소셜미디어에 올렸다. 남미에서 대표적인 친트럼프 성향 지도자로 꼽히는 밀레이 대통령이 이 같은 행보를 답습하고 있다는 평가가 나온다.외교 관례상 정상의 타국 선거 개입 발언은 극히 이례적이다. 그러나 비공개적이고 은밀한 방식의 개입 의혹은 드물지 않다. 브라질 정부는 최근 자국 선거 개입 시도를 이유로 미국 국무부 고위 당국자 2명의 비자 발급을 거부했다. 트럼프 대통령도 지난 16일 중국이 2020년 미국 대선에 개입해 대규모 유권자 데이터를 불법 확보했다고 주장했다. 미국, 중국, 러시아는 타국 선거 개입 의혹이 반복적으로 제기되는 국가들이다. 노골적인 공개 지지도 문제지만 허위정보 유포와 여론 조작, 해킹 같은 보이지 않는 개입을 더 경계할 일이다.