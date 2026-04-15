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[서울데이터랩]빅테크 주식, 전반적 상승세 기록

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-15 08:49
수정 2026-04-15 08:49
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14일(현지시간) 뉴욕 증시에서 매그니피센트7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 상승세를 보였다. 엔비디아(NVDA), 아마존닷컴(AMZN), 알파벳 Class C(GOOG) 등 대부분의 종목이 긍정적인 주가 변동을 기록했다.

엔비디아는 3.80% 상승하여 196.51달러로 장을 마감했다. 마이크로소프트(MSFT) 역시 2.27% 오르며 393.11달러에 거래됐다. 특히 아마존닷컴은 3.81%의 상승률을 기록하며 249.02달러로 상승했다.

애플(AAPL)은 보합세를 보이며 0.14% 하락한 258.83달러로 마감했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 3.61% 상승하여 332.91달러로 거래를 마쳤다. 브로드컴(AVGO)은 0.27% 상승하며 380.78달러에 거래됐다. 알파벳 Class C는 3.56% 상승해 330.58달러에 마감했다.



이날 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 총 1억 5955만 3714주의 거래량과 310억 달러, 약 45조 7263억원의 거래대금을 기록했다. 이 종목의 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.65%를 기록했다. 아마존닷컴은 7232만 4142주의 거래량과 180억 달러, 약 26조 4516억원의 거래대금을 기록하며, 시가총액 대비 거래대금 비중이 0.67%에 달했다. 알파벳 Class C는 1847만 3646주의 거래량과 60억 6000만 달러, 약 8조 9330억원의 거래대금을 보이며 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.34%를 나타냈다.
정연호 기자
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