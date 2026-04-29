정성홍 전남광주통합교육감 후보 “도덕성 무너진 자리에 교육 설 수 없다” 비판

“도박·채용비리·경비 부풀리기” 사퇴 촉구

“범법·의혹 얼룩진 교육계, 인적 쇄신 시급”

이미지 확대 정성홍 광주민주진보시민교육감 단일후보가 29일 광주시교육청에서 기자회견을 열고 김대중·이정선 두 예비후보의 사퇴를 촉구하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 정성홍 광주민주진보시민교육감 단일후보가 29일 광주시교육청에서 기자회견을 열고 김대중·이정선 두 예비후보의 사퇴를 촉구하고 있다.

세줄 요약 정성홍 전남광주통합교육감 후보가 기자회견을 열고 각종 의혹과 재판에 연루된 김대중·이정선 예비후보의 즉각 사퇴를 촉구했다. 도박 의혹, 출장 경비 부풀리기, 채용 비리 재판을 거론하며 교육 신뢰 회복을 강조했다. 정성홍 후보, 의혹 연루 후보 사퇴 촉구

도박·경비 부풀리기·채용비리 정면 비판

교육 신뢰 회복 위해 추가 대응 예고

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광주민주진보시민교육감 단일후보인 정성홍 후보가 29일 기자회견을 열고, 각종 의혹과 재판에 연루된 김대중·이정선 두 예비후보의 즉각적인 사퇴를 촉구했다.정 후보는 이날 “교육의 최고 책임자가 법정에 서거나 수사기관의 조사를 받는 현실 자체가 교육 신뢰를 무너뜨리고 있다”며 밝혔다.정 후보는 김대중 예비후보를 향해 도박 의혹과 해외 출장 경비 부풀리기 의혹에 대한 명확한 해명을 요구했다.특히 정 후보 측은 “호주 출장 시 호텔 숙박비를 실제 지출보다 두 배 이상 부풀려 청구했다는 제보를 확보했다”며 “경비 처리 담당 부서까지 포함한 광범위한 고발까지 검토하고 있다”고 밝혔다.정 후보는 또한 “카지노에서 찍힌 사진이 있다는 제보와 함께, 과거 비서실장 시절부터 카지노가 있는 호텔을 요구했다는 증언도 잇따르고 있다”고 구체적인 사례를 언급하며 김 후보를 압박했다.이정선 예비후보에 대해서는 채용 비리와 관련한 직권남용 혐의로 재판이 진행 중인 상황을 정면으로 겨냥했다.정 후보는 “향후 유죄 판결이 나올 경우 사퇴할 용의가 있는지에 대해서도 분명한 입장을 표명할 것을 촉구했다.정 후보는 두 후보의 행태를 ‘침묵’으로 규정하며, “도덕성과 책임이 무너진 자리에 어떤 교육도 설 수 없다”고 강조했다.정 후보는 “지금 우리는 의혹을 외면할 것인지, 교육의 신뢰를 바로 세울 것인지 선택의 기로에 서 있다”며 “아이들의 미래는 의혹과 침묵 위에 세워질 수 없다”고 지적했다.정 후보는 “무너진 교육 신뢰를 바로 세우기 위해 끝까지 싸우겠다”며 시민들의 추가적인 제보를 당부했다. 그는 두 후보가 끝내 답하지 않을 경우, 확보된 증거를 바탕으로 추가 기자회견을 열거나 법적 대응 수위를 높여가는 등 단계별 대응에 나설 계획임을 밝혔다.