개미 방어에 코스피 4일 연속 ‘사상 최고치’…코스닥은 하락 마감

코스피 강보합 마감 30일 서울 중구 우리은행 딜링룸 전광판에 코스피, SK하이닉스 주가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 3.11 포인트(0.06%) 오른 5224.36으로 거래를 마쳤다.

롤러코스터 장세 끝에 코스피가 전일 대비 0%대 상승해 강보합 마감했다. 개인 순매수세에 4거래일 연속 종가 기준 최고치를 경신했다.30일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 3.11 포인트(0.06%) 오른 5224.36에 거래를 마쳤다. 전 거래일 대비 10.90 포인트(-0.21%) 떨어진 5210.35에 출발한 코스피는 장중 상승과 하락 전환을 거듭했다. 한때 5100선(5199.78)까지 빠졌다가 사상 처음으로 5300선(5321.68)을 터치하기도 했다.외국인과 기관이 각각 1조 9786억원, 4251억원 동반 순매도하는 가운데 개인 홀로 2조 2298억원 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 대부분 업종이 약세를 보인 반면, 전기·전자(1.52%), 통신(2.17%), 증권(2.81%) 등 일부 업종 강세가 두드러졌다. 대형주만 0.12% 상승했고, 중형주와 소형주는 각각 0.35%, 0.14% 하락했다.코스피 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스가 처음으로 ‘90만닉스’를 달성하며 신고가를 경신, 전 거래일 대비 5.57% 오른 90만 9000원으로 거래를 마쳤다. SK스퀘어(7.34%)도 장중 58만 1000원으로 신고가를 찍었고, 삼성전자우(1.56%)도 강세 마감했다. 반면 삼성전자(-0.12%), 현대차(-5.30%), LG에너지솔루션(-4.44%), 삼성바이오로직스(-1.75%), HD현대중공업(-2.21%), 기아(-1.48%) 등 대부분이 빠졌다.강진혁 신한투자증권 연구원은 “개장 전 샌디스크 등 메모리 반도체 기업 호실적 발표가 국내 반도체 대형주에 우호적으로 작용해 코스피가 장중 5321까지 오르기도 했다”며 “다만, 트럼프가 차기 연준 발표를 예고한 가운데 매파 인사인 케빈 워시가 유력하게 거론돼 시장 경계감을 키웠다”고 분석했다.코스닥은 상승 출발한 뒤 하락 전환해 전 거래일 대비 14.97 포인트(-1.29%) 내린 1149.44에 거래를 마쳤다. 개인과 외국인 모두 내다판 반면 기관만 1조 3351억원어치 사들였다. 코오롱티슈진(0.67%), 리노공업(14.98%)를 제외한 시가총액 상위 종목 모두 내렸다.한편, 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 13.2원 오른 1439.5원에 주간 거래를 마쳤다. 코스피 시장에서 외국인이 2조원대 대규모 순매도를 기록한 점이 환율 상승을 이끌었다.