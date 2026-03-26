태안국제원예치유박람회 D-30…전시부터 체험·공연 등 다양

이미지 확대 오진기 태안국제원예치유박람회조직위원회 사무총장이 ‘박람회 D-30’ 준비상황 기자회견’을 하고 있다. 조직위 제공 닫기 이미지 확대 보기 오진기 태안국제원예치유박람회조직위원회 사무총장이 ‘박람회 D-30’ 준비상황 기자회견’을 하고 있다. 조직위 제공

이미지 확대 ‘태안국제원예치유박람회장’ 조감도. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 ‘태안국제원예치유박람회장’ 조감도. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

개막을 한 달 앞둔 2026 태안국제원예치유박람회 주요 전시, 체험 프로그램 등 행사 전반의 윤곽이 드러났다.오진기 태안국제원예치유박람회조직위원회 사무총장은 26일 충남도청 프레스센터에서 ‘박람회 D-30 준비상황 기자회견’을 열었다.충청남도와 태안군이 주최하는 박람회는 4월 25일부터 5월 24일까지 태안군 안면도 꽃지해안공원 일원에서 열린다.세계 최초 ‘원예치유’ 주제를 기반으로 전시와 체험이 결합된 참여형 콘텐츠를 중심으로 구성된다.박람회는 세계 최초 AI 감정분석 기술을 접목한 맞춤형 관람코스와 자연 속 치유 경험을 결합해 기존 박람회와 차별화된 콘텐츠를 제공하는 데 초점을 맞췄다.8개 전시·체험관은 관람객이 직접 참여하며 치유를 경험하는 핵심 공간으로 구성된다.특별관에서는 1200㎡ 규모의 미디어아트 전시를 통해 AI 라이브 스케치, 꽃과 교감하는 오디오 인터랙션 등 몰입형 콘텐츠를 제공한다.치유농업관에서는 농업자원을 활용하여 치유농업 VR체험, 동물교감 프로그램 등 세대별 치유 프로그램 운영과 정밀 분석장비를 활용한 맞춤형 치유 진단 서비스를 운영한다.국제교류관에서는 16개국 정원문화를 동화적 공간으로 구현해 이색적인 관람 경험을 제공한다.산업관·충남스마트농업관에서는 딸기 재배 시스템, 온실 로봇, 도시형 스마트팜 등 첨단 원예기술 시연과 관람객 체험 공간으로 구성했다. 원예치유체험관과 플라워마켓, 시군관도 함께 운영해 체험과 지역 주민 참여, 지역 홍보 기능을 강화했다.야외 연출 부분은 야외정원, 치유정원, 세계작가정원 등 자연과 정원이 결합된 치유형 공간으로 조성될 예정이다.웰컴정원과 향기정원 등 8개 테마로 구성된 야외정원에서는 오감을 활용한 치유의 경험이 가능하도록 조성한다.세계 작가정원에서는 영국, 중남미, 중국 등 6개국 작가가 참여한 국가별 특색을 살린 정원문화가 소개된다.전 세대가 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램과 이벤트도 마련된다. 개막식에서는 주제공연을 비롯한 치유콘서트와 불꽃쇼, 플라잉쇼 등이 어우러진 대형 이벤트가 펼쳐진다.부행사장인 안면도 수목원과 지방정원, 연계 행사장인 태안해양치유센터와 연계한 프로그램도 함께 운영돼 숲과 정원, 바다를 아우르는 확장된 치유 경험을 제공할 예정이다.오진기 사무총장은 “이번 박람회는 특별관과 체험 프로그램, 공연 콘텐츠까지 전 영역에서 차별화된 구성을 갖춘 것이 특징”이라며 “관람객이 직접 참여하고 체험하는 과정을 통해 진정한 치유를 느낄 수 있는 박람회로 만들겠다”고 말했다.