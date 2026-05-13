은행들, 증시로 예금 이탈에 ‘비상’… 금리 올리고 지수 연동 상품 출시

주가 변화에 따라 금리 결정
저축은행, 연 3.6%대로 올려
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코스피 불장 속 투자자 돈이 주식시장으로 몰리자 은행권이 예금 방어전에 나섰다. 주요 은행들은 예금금리를 올리고 코스피 지수와 연동된 상품까지 잇달아 내놓고 있다.
13일 금융권에 따르면 하나은행은 지난 11일 ‘하나의 정기예금’ 3개월 만기 금리를 기존 연 2.65%에서 2.75%로 올렸다. 6개월 만기는 연 2.80%에서 2.85%로 0.05% 포인트 인상했다. 시장금리 인상을 일부 반영하면서 증시로 단기 자금이 빠져나가는 흐름을 막기 위한 조치다.
우리은행은 사실상 연 3%대 예금 상품까지 내놨다. 모바일 전용상품인 ‘원(WON)플러스 정기예금’의 1년 만기 금리는 연 2.90%지만 이달 말까지 0.20% 포인트의 우대금리를 지급하는 이벤트를 진행하고 있다. 최고 금리는 연 3.10%인 셈이다.
은행권은 최근 생산적 금융과 포용금융 확대 요구로 대출을 내기 위한 자금이 필요한 상황이다. 그러나 증시 호황으로 고객 돈이 주식으로 쏠리자 ‘비용’ 성격인 예금금리를 올린 것이다. 한국은행에 따르면 지난해 말 시중은행 정기예금 잔액 중 1억원 이하 계좌 수는 2162만 9000좌로 6년 반 만에 최저 수준이다. 그만큼 개인 예금고객들이 떠났단 얘기다.
지수연동예금(ELD)도 줄줄이 출시되고 있다. 주가 변화에 따라 금리가 정해지는 원금보장형 상품이다. 보통 지수가 상승하면 일반 정기예금보다 더 비싼 이자를 쳐줘야 하는데 관련 상품 출시가 늘어나는 추세다. BNK부산은행은 최근 코스피200지수 변동에 따라 연 2.5~4.3%의 만기이율을 제공하는 BNK지수연동 정기예금 3차 판매를 시작했다. 모집 한도는 200억원으로 제한했다. 부산은행이 이 상품을 다시 내놓은 건 2011년 이후 약 15년 만이다.
그동안 업황 악화로 금리 인상에 소극적이던 저축은행들도 움직이고 있다. 이날 기준 라온·JT·더블·CK·대한 저축은행 등이 1년 만기 정기예금에 연 3.6%대 금리를 제시하고 있다.
세줄 요약
- 코스피 강세에 예금 자금 증시 이동 가속
- 은행권, 예금금리 인상과 우대금리 경쟁
- 지수연동예금·저축은행 고금리 상품 확대
2026-05-14 B2면
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