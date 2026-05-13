美 이란전쟁 새 작전명은 ‘슬레지해머’… 전쟁법 우회 목적

법 ‘60일 기한’ 의식해 변경 검토

휴전 끝나면 ‘리셋’이라고 할 듯

10주간 43조원 쓰고도 재개 의지

갑판 박차는 美 항공모함 전투기 이란 인근 아라비아해에서 대이란 해상 봉쇄 임무를 수행 중인 미국 항공모함 에이브러햄 링컨호에서 지난 9일(현지시간) 전투기가 출격하고 있다.

미국 중부사령부 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 갑판 박차는 美 항공모함 전투기 이란 인근 아라비아해에서 대이란 해상 봉쇄 임무를 수행 중인 미국 항공모함 에이브러햄 링컨호에서 지난 9일(현지시간) 전투기가 출격하고 있다.

미국 중부사령부 엑스 캡처

세줄 요약 트럼프 미 행정부가 대이란 군사작전을 다시 시작할 경우 기존 ‘장대한 분노’ 대신 ‘슬레지해머’로 작전명을 바꾸는 방안을 검토한다. 이는 전쟁권한법상 60일 철수 기한을 새로 시작된 작전으로 우회하려는 시도로 읽힌다. 전쟁 재개 가능성도 커졌다. 작전명 ‘슬레지해머’ 검토, 전쟁 재개 신호

전쟁권한법 60일 기한 우회 가능성 제기

10주 전쟁 비용 290억 달러로 추산

2026-05-14 14면

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도널트 트럼프 미 행정부가 대이란 전쟁을 재개할 경우 작전명을 기존 ‘장대한 분노’(Epic Fury)에서 ‘슬레지해머’(Sledgehammer)로 변경하는 방안을 검토 중이라고 미 NBC방송이 12일(현지시간) 보도했다.NBC는 정부 관계자 2명을 인용해 “대이란 군사작전이 재개되면 새로운 작전명으로 수행될 것”이라며 ‘대형망치’를 뜻하는 ‘슬레지해머’ 외에 몇가지 작전명을 검토 중이라고 전했다. 이들은 “지난 2월 ‘장대한 분노’를 시작할 때보다 주둔 병력이 더 많다”며 “유리한 위치에 있다”고 강조했다. 트럼프 행정부는 지난해 6월 이란 핵시설 공습 작전을 ‘한밤의 망치’로 명명한 바 있다.새 작전명 검토는 전쟁권한법에 따른 ‘60일 기한’을 우회하려는 시도로 보인다. 미 대통령은 전쟁 개시 후 의회 승인이 없으면 60일 내로 병력을 철수해야 한다. 트럼프 행정부는 지난 5일 ‘60일 기한’ 규정을 의식해 ‘장대한 분노’ 작전 종료를 발표하기도 했다. 새로운 명칭으로 군사작전이 재개되면 트럼프 행정부는 ‘60일 기한’이 새롭게 시작됐다고 주장할 수 있다.아울러 새로운 작전명이 검토되고 있는 것은 트럼프 행정부가 전쟁 재개를 실제로 진지하게 검토하고 있음을 뜻하는 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 종전 협상이 사실상 결렬되고 이란 지도부를 맹비난하며 전쟁을 다시 시작할 수 있다는 엄포를 놓고 있다.한편 지난 2월 28일부터 시작해 10주간 계속된 대이란 전쟁에서 트럼프 행정부가 쓴 비용이 290억 달러(약 43조원)에 달하는 것으로 추산됐다. 제이 허스트 미 국방부 회계감사관(차관)은 같은 날 미 연방 하원 세출위원회 국방소위의 2027 회계연도 국방예산 청문회에 출석해 이같이 밝혔다. 허스트 감사관은 지난달 29일 하원 군사위 청문회에서는 대이란 전쟁 비용을 250억 달러로 밝힌 바 있는데, 2주가 지난 시점에서 40억 달러가 늘어났다.