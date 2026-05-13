젠슨황 엔비디아 CEO 막판에 트럼프 전용기 오른 이유는

트럼프 중국 국빈방문, 2017년과 비교

멜라니아 빠져…제제 대상 루비오 방중

이미지 확대 젠슨 황(가운데) 엔비디아 CEO가 13일 알래스카 공항 활주로에서 미국 대통령 전용기 에어포스원에 탑승하기 위해 배낭을 맨 채 대기하고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 젠슨 황(가운데) 엔비디아 CEO가 13일 알래스카 공항 활주로에서 미국 대통령 전용기 에어포스원에 탑승하기 위해 배낭을 맨 채 대기하고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 2017년 11월 10일 중국을 국빈방문한 멜라니아 여사가 만리장성 무톈위 구역을 오르고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 2017년 11월 10일 중국을 국빈방문한 멜라니아 여사가 만리장성 무톈위 구역을 오르고 있다. 서울신문DB

세줄 요약 젠슨 황 엔비디아 CEO가 트럼프 대통령의 중국 방문단에 막판 합류해 관심을 모았다. 트럼프는 시진핑 주석에게 중국 개방을 요구하겠다고 밝혔고, H200칩 수출 승인과 맞물려 엔비디아의 대중 사업 확대 가능성이 거론된다. 루비오 장관의 제재 이력도 회담 변수로 꼽힌다. 젠슨 황, 트럼프 방중단 막판 합류

엔비디아 H200칩 대중 수출 승인 주목

미중 정상회담, 개방·제재 변수 부상

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13일 중국에 도착한 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문단에 멜라니아 여사는 빠져 중국인들의 아쉬움을 샀다.9년 전 방중에서 트럼프 대통령은 3일간의 일정을 마친 뒤 아시아태평양경제협력체(APEC) 참석을 위해 베트남으로 떠났지만, 멜라니아 여사는 혼자 남아 판다에게 먹이를 주고 만리장성에 올랐다.특히 긴 치마를 입고 장성에서 찍은 멜라니아 여사의 사진은 전직 모델다운 ‘포스’가 넘쳐 중국에서 큰 화제를 모았다.반면 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 막판에 방중 대표단에 합류해 알래스카에서 급유하는 동안 전용기에 탑승했다.트럼프 대통령은 소셜미디어에 “젠슨 등과 함께 중국에 가게 되어 영광이며, 뛰어난 기업가들이 중국을 더 높은 수준으로 끌어올릴 수 있도록 시진핑 주석에게 나라를 개방해 달라고 부탁할 것”이라고 밝혔다.황 CEO가 마지막 순간에 백악관의 방중 초청장을 받은 것을 두고 정상회담이 순조롭게 마무리되면 중국이 트럼프 대통령이 요구한 ‘개방’의 상징으로 엔비디아 칩 계약을 맺을 수 있다는 관측이 나온다.트럼프 대통령은 매출 25%를 국가에 내는 조건으로 엔비디아 H200칩의 중국 수출을 승인했지만, 중국은 아직 구매에 나서지 않고 있다.2020년부터 중국 정부의 제재를 받는 마코 루비오 국무장관도 임시 면제를 받아 첫 중국 방문길에 올랐다.신장자치구 인권문제와 홍콩 시위와 관련한 상원의원 시절 발언 때문에 내려진 입국 금지 조치는 여전히 유효하다.중국 외교부는 정상회담을 앞두고 “제재는 상원의원 시절 발언과 행동에 따른 것”이라고 선을 그었다.특히 지난해 초 루비오가 장관직에 오르자 이름 표기를 ‘卢比奥(로비오)’에서 ‘鲁比奥(로비오)’로 바꿔 미묘한 외교적 신호를 보냈다.중국 언론은 루비오 장관이 방중 기간 비공식 만남이 제한되는 등 제재에 따른 ‘족쇄’가 있을 것이라고 전망했다.의원 시절 대중 강경파의 선봉장을 자처했던 루비오 장관이 베이징에서 내놓을 메시지는 앞으로 미중 관계의 가늠자가 될 것으로 보인다.