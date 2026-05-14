700년 전 단테는 이미 알고 있었다… 근대에 밝혀진 충돌물리학 정수를

‘신곡’ 사고 실험 해석 美연구 눈길

이미지 확대 단테의 ‘신곡’ 지옥편에 등장하는 사탄의 추락은 두 천체의 충돌을 묘사한 지구물리학적 사고 실험이라는 주장이 나왔다. 이는 원시 지구가 생겨나고 약 7000만년 뒤인 약 45억년 전 화성 크기의 천체인 ‘테이아’가 충돌하면서 현재의 지구와 달이 생겼다는 가설과 유사하다. 사진은 원시 지구와 테이아(위 작은 사진)의 충돌 모습을 그린 상상도.

위키피디아 제공 닫기 이미지 확대 보기 단테의 ‘신곡’ 지옥편에 등장하는 사탄의 추락은 두 천체의 충돌을 묘사한 지구물리학적 사고 실험이라는 주장이 나왔다. 이는 원시 지구가 생겨나고 약 7000만년 뒤인 약 45억년 전 화성 크기의 천체인 ‘테이아’가 충돌하면서 현재의 지구와 달이 생겼다는 가설과 유사하다. 사진은 원시 지구와 테이아(위 작은 사진)의 충돌 모습을 그린 상상도.

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이미지 확대 이탈리아 초기 르네상스 화가 산드로 보티첼리가 단테 ‘신곡’의 지옥편에서 영감을 받아 그린 ‘지옥의 지도’. 마셜대 연구팀은 단테 신곡의 지옥 모형은 거대한 천체가 지구에 충돌하면서 만들어 낸 충돌구를 묘사한 것이라고 밝혔다.

위키피다아 제공 닫기 이미지 확대 보기 이탈리아 초기 르네상스 화가 산드로 보티첼리가 단테 ‘신곡’의 지옥편에서 영감을 받아 그린 ‘지옥의 지도’. 마셜대 연구팀은 단테 신곡의 지옥 모형은 거대한 천체가 지구에 충돌하면서 만들어 낸 충돌구를 묘사한 것이라고 밝혔다.

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세줄 요약 미국 연구팀이 단테의 『신곡』 지옥편을 근대 운석학보다 500년 앞선 충돌물리학적 사고실험으로 해석했다. 사탄의 추락, 지옥 아홉 원, 연옥산 형성 묘사가 다중고리 충돌 분지와 종단 속도, 지각 변형을 놀랍게 반영했다고 봤다. 단테 『신곡』 지옥편, 충돌물리학적 해석 발표

사탄 추락이 지구 지형 바꾼 충돌로 재구성

지옥 아홉 원, 다중고리 충돌 분지와 유사

2026-05-14 18면

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단테가 쓴 ‘신곡’ 지옥편에서는 역피라미드 구조의 9개 층으로 이뤄진 지옥이 등장한다. 아래로 내려갈수록 죄가 무겁고 형벌이 가혹해지는데 맨 밑바닥 제9지옥은 배신자들이 갇혀 있고 중심에는 사탄으로 불리는 타락천사 루키페르(루시퍼)가 있다. 신곡 속 이런 지옥의 구조가 충돌 물리학적 사고 실험의 결과라는 흥미로운 해석이 나왔다.미국 마셜대 연구팀은 신곡 지옥편이 근대 운석학이 탄생하기 약 500년 전에 이미 행성 충돌 모델을 시로 구현한 일종의 충돌 물리학 사고 실험이었다고 13일 밝혔다. 충돌 물리학은 두 물체가 고속으로 충돌할 때 발생하는 힘과 에너지, 변형, 파괴 현상을 다루는 연구 분야다. 이 연구 결과는 지난 3~8일 오스트리아 빈에서 열린 ‘유럽 지구과학 협회(EGU) 2026 컨퍼런스’에서 발표됐다.신곡 지옥편 제34곡 121~126행에서 지옥의 안내자인 고대 로마 시인 베르길리우스는 단테에게 사탄이 하늘에서 떨어질 때 지구의 지형이 어떻게 변했는지 설명한다. 사탄은 하늘에서 떨어질 때 남반구 쪽으로 추락했는데 남반구에 있던 육지들이 사탄과 충돌을 두려워 해 바다 밑으로 몸을 숨기고 북반구 쪽으로 몰려가 현재 대륙이 형성됐다. 또 사탄이 지구 중심으로 박혀 들어갈 때 흙들은 사탄을 피해 남반구 쪽으로 솟구쳐 올라오는데 이렇게 만들어진 거대한 산이 연옥의 산이라고 설명한다.연구팀은 이 부분을 충돌 물리학과 운석학의 시각으로 재해석했다. 사탄은 타원형의 소행성급 고속 충돌체로 성간 천체 ‘오무아무아’를 연상시키며 작품 속 사탄의 추락이라는 사건의 규모는 중생대 백악기 공룡 대멸종을 부른 칙술루브(K-Pg) 충돌에 버금간다고 연구팀은 설명했다. 다시 말해, 사탄의 충돌은 전 지구적 대멸종 사건을 정확하게 묘사하고 있다는 말이다. 이는 60t의 질량을 그대로 유지하고 지구에 떨어진 것으로 추정되는 나미비아 그루트폰테인에서 발견된 세계 최대 규모의 단일 운석 ‘호바 운석’처럼 신곡 속 사탄도 기화되지 않은 물리적 충돌체로 지구 구조를 완전히 바꿔놓았다는 설명이다.연구팀에 따르면 신곡에서 묘사한 지옥의 아홉 개 원은 달과 금성을 비롯한 태양계 곳곳에서 발견되는 다중 고리 충돌 분지의 동심원적, 계단식 지형을 놀랄 만큼 정확하게 보여준다. 다중 고리 충돌 분지는 운석 충돌로 만들어진 충돌구 중 가장 거대한 규모로 중심 충돌점 주위에 세 개 이상의 동심원 형태의 산맥이나 단층이 둘러싸고 있는 지형이다.지옥편 속 사탄의 추락에 대한 묘사는 거대한 천체가 지구 핵심부에 최대 압축으로 도달하기 위한 종단 속도와 지각 관통의 물리학을 단테가 직관적으로 이해하고 있었음을 보여주는 것이라고 연구팀은 덧붙였다.연구를 주도한 티머시 버버리 교수(지질신화학)는 “단테는 사실상 운석의 지질학적 실재를 발견하고 천체를 완전하고 불변하는 것으로 여겼던 아리스토텔레스의 이론에 도전한 것으로 볼 수 있다”며 “작품 속 사탄의 추락은 단순한 시각적 환상이나 영적 알레고리가 아닌 엄청난 물리적 파괴를 동반하는 실제 고속 충돌로 묘사함으로써 단테는 서구의 패러다임이 천체를 변화의 물리적 행위자로 인식하는 방향으로 전환하는 데 기여했다”고 강조했다.