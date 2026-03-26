대구 동구 공장서 화재…소방 당국 대응 1단계 발령

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대구 동구 방촌동에 있는 한 공장에서 26일 오후 화재가 발생해 소방 당국이 대응 1단계를 발령하고 진화하고 있다. 연합뉴스
26일 오후 8시 43분쯤 대구 동구 방촌동에 있는 한 공장에서 불이 났다.
이 불이 인접 건물로 번지면서 소방 당국은 이날 오후 9시 6분쯤 대응 1단계를 발령했다. 현재 차량 45대와 인력 130여명이 진화 작업에 투입된 상태다.
다행히 현재까지 인명피해는 발생하지 않았다.
불이 처음 난 곳은 연면적 480㎡인 2층 건물 한 동이다. 소방당국은 불이 났을 때는 공장이 문을 닫은 시간이어서 내부에 사람이 없는 것으로 보고 있다.
동구는 ‘공장에서 화재가 발생했으니 인근 주민은 안전한 곳으로 즉시 대피해달라’고 안전 안내 문자를 발송했다.
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