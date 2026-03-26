알아도 못 막는 실바, 홀로 40점 퍼부으며 현대건설 제압 …GS칼텍스, 챔프전 ‘100% 확률’ 잡았다

이미지 확대 공격하는 실바 26일 경기도 수원실내체육관에서 열린 프로배구 V리그 여자부 플레이오프 1차전 현대건설 힐스테이트와 GS칼텍스 서울Kixx의 경기. GS칼텍스 실바가 공격하고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 공격하는 실바 26일 경기도 수원실내체육관에서 열린 프로배구 V리그 여자부 플레이오프 1차전 현대건설 힐스테이트와 GS칼텍스 서울Kixx의 경기. GS칼텍스 실바가 공격하고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘블로퀸’ 양효진도 ‘득점 기계’ 실바에게는 속수무책이었다. 프로배구 V리그 여자부 정규리그 3위 GS칼텍스가 홀로 40점을 쓸어 담은 실바를 앞세워 플레이오프(PO·3전 2승제) 1차전에서 2위 현대건설을 제압했다.GS칼텍스는 26일 경기 수원실내체육관에서 열린 2025~26 V리그 PO 1차전 원정경기에서 현대건설을 세트 점수 3-1(25-21 21-25 25-23 25-16)로 물리쳤다. 역대 19번 열린 여자부 PO에서는 1차전 승리 팀이 모두 챔피언결정전에 진출했다. GS칼텍스는 28일 서울 장충체육관에서 열리는 PO 2차전에서도 이기면 2020~21시즌 이후 5년 만에 한국도로공사가 기다리는 챔프전에 오른다.실바는 흥국생명과 준플레이오프(준PO) 42득점에 이어 포스트시즌 두 경기 연속 40득점 이상을 기록하는 최강의 화력을 과시했다.정규리그에서 3승 3패로 승부를 가리지 못했던 두 팀은 1세트부터 접전을 벌였지만, 승부처마다 실바가 해결사로 나섰다. 1세트 중반까지 팽팽한 균형을 이어가던 GS칼텍스는 17-17 동점에서 상대 연속 공격 범실에 이어 실바가 득점하며 20-17로 달아났다. 이어 24-21 세트포인트에서 유서연이 오픈 공격으로 마무리하며 첫 세트를 가져왔다.현대건설은 2세트 들어 거센 반격으로 세트를 만회하며 세트 점수 1-1로 균형을 맞췄지만, 승부처가 된 3세트에서 실바가 펄펄 날아올랐다. 그는 22-21 상황에서 서브 에이스로 득점했고, 24-23 세트포인트에서 화끈한 대각선 강타로 세트를 끝냈다.반전이 절실했던 현대건설은 4세트에서 범실을 거듭하며 자멸했다. 20-10으로 일찌감치 승부를 가른 GS칼텍스가 차분하게 경기를 마무리 지었다.