코스피, 사상 최초 장중 ‘5300피’ 달성

코스피가 하락 출발한 뒤 장 초반 5,220대로 올라서며 강보합세를 보이고 있는 30일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다, 2026.1,30 연합뉴스

코스피가 사상 최초로 5300선을 넘어섰다.한국거래소에 따르면 30일 오전 10시 25분 코스피는 전 거래일(5221.25) 대비 94.85포인트(1.82%) 오른 5316.10을 가리키고 있다.코스피는 이날 10.90포인트(0.21%) 내린 5210.35로 개장한 뒤 소폭 하락했으나, 장 초반 반등해 5300 고지까지 올랐다.지수의 상승세는 삼성전자와 SK하이닉스가 이끌었다. 삼성전자는 0.37% 하락한 16만 100원에 거래를 시작했으나 이내 3%대까지 상승했다. SK하이닉스는 장 초반 8%대까지 치솟으며 ‘93만닉스’를 찍었다.코스닥 지수는 1.82포인트(0.16%) 오른 1166.23으로 개장한 후 장 초반 보합세를 이어가고 있다.