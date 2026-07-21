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햇반 12% 오른다… CJ 식품 가격 줄인상

CJ제일제당은 오는 30일부터 대형마트에서 햇반, 만두, 생선구이 등 총 27개 품목 가격을 평균 8% 인상한다고 밝혔다. 오뚜기는 지난 16일부터 카레와 당면 등 29개 품목의 출고가를 인상했고 사조도 다음달 3일부터 참치캔을 10% 올리는 등 가격인상에 돌입한다. 고환율과 나프타 등 포장재 가격 급등으로 식품업계의 가격 인상이 이어지고 있다. 사진은 20일 서울의 한 대형마트에 진열된 햇반 모습.

연합뉴스