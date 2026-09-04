[서울데이터랩] 코스닥, 외국인 매수에 장 초반 2%대 상승…로봇주 강세

세줄 요약 코스닥이 외국인 458억원 순매수에 힘입어 장 초반 2.31% 상승했다. 최근 4거래일 연속 하락 뒤 반등에 나서며 투자심리가 회복되는 모습이다. 로봇주와 대형 기술주가 강세를 보였고, 미국 증시 상승도 영향을 줬다. 외국인 458억원 순매수로 코스닥 2%대 반등

로봇주 급등, 대형 기술주도 동반 강세

미국 증시 상승과 금리 우려 완화 영향

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코스닥시장이 외국인 매수세에 힘입어 장 초반 강하게 반등하고 있다. 최근 4거래일 연속 하락 뒤 상승 전환에 나서면서 투자심리가 회복되는 모습이다.4일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 18.24포인트(2.31%) 오른 808.45를 나타냈다. 지수는 802.32에 출발한 뒤 808.57까지 오르며 상승폭을 키웠고, 장중 저가는 800.66이었다. 거래량은 7969만 5000주, 거래대금은 6753억 3300만원으로 집계됐다.수급별로는 외국인이 458억원을 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 개인은 396억원, 기관은 4억원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 10억원 매도 우위, 비차익거래 327억원 매수 우위를 합쳐 전체 317억원 매수 우위로 집계됐다.시장 전반도 강세가 우세했다. 상승 종목은 1221개, 하락 종목은 351개였고 보합은 135개였다. 상한가와 하한가는 각각 없었다.시가총액 상위 종목도 대부분 올랐다. 알테오젠(196170)은 2.30% 오른 28만 9500원, 에코프로(086520)는 2.33% 오른 8만 3600원, 에코프로비엠(247540)은 2.63% 오른 10만 9300원에 거래됐다. 레인보우로보틱스(277810)는 6.87% 오른 46만 6500원, 주성엔지니어링(036930)은 3.45% 오른 17만 3800원, 이오테크닉스(039030)는 7.54% 오른 44만 9500원, 원익IPS(240810)는 3.33% 오른 10만 8500원, 리노공업(058470)은 3.11% 오른 6만 6300원을 기록했다. HLB(028300)도 1.98% 상승했고 심텍(222800)은 0.26% 올랐다.개별 종목 가운데서는 로봇 관련주 강세가 두드러졌다. TPC로보틱스가 30.00% 급등했고 로보티즈도 18.11% 상승했다. KS인더스트리는 24.82%, 비케이홀딩스는 19.10%, 위지트는 17.94% 올랐다. 반면 페니트리움바이오는 8.14%, 모아라이프플러스는 8.01%, 미스터블루는 7.01%, 아이큐어는 5.92%, 태웅은 5.80% 내렸다.장 초반 반등에는 간밤 미국 증시 강세가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 미국 연방준비제도의 9월 기준금리 인상 우려가 완화되면서 뉴욕증시가 이틀 연속 올랐고, 기술주 중심의 나스닥지수도 1.40% 상승했다. 이에 따라 국내 증시도 금리 부담 완화와 기술주 투자심리 개선 영향을 받는 분위기다.이날 신규 상장 종목의 주가 흐름은 엇갈렸다. 스카이랩스는 코스닥 상장 첫날 공모가 1만원을 밑도는 8430원까지 밀리며 약세를 보였다. 반면 코스닥 상장예비심사 승인을 받은 인텔리빅스는 상장 기대감을 키웠다. 인텔리빅스는 2000년 설립된 안전 인공지능 전문기업으로, 2023년 183억원이던 매출이 2024년 340억원, 2025년 466억원으로 늘었고 2025년 영업이익 49억원, 당기순이익 54억원을 기록했다.코스닥지수는 최근 52주 최고치 1229.42와 최저치 630.99 사이에서 움직이고 있다. 이날 장 초반 흐름만 놓고 보면 외국인 매수와 대형 기술주의 반등이 맞물리며 전날 낙폭을 상당 부분 만회하는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]